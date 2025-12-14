Bienvenidos a la locura del Grupo 4 de Segunda RFEF

El Grupo 4 de Segunda Federación está de frenopático. Cinco puntos separan al quinto clasificado (play-off de ascenso), el Lorca Deportiva -próximo rival del Xerez DFC en Chapín- del Real Jaén, que ocupa puestos de descenso tras caer con el UCAM Murcia. El Xerez CD asciende a la tercera plaza después de superar por la mínima al colista Atlético Malagueño y el Xerez DFC ya es noveno con 21 unidades liderando un quinteto de equipos que cierra el Puente Genil, situado en puesto de play-out. De auténtica locura.

El líder Águilas dio un nuevo zarpazo, en esta ocasión superando en el derbi regional al Lorca Deportiva con un tanto de Chris Martínez, el pichichi de la categoría, a dos minutos del final del encuentro. Los aguileños siguen al frente de la clasificación, ahora con 31 puntos y encadenan una gran racha de seis partidos sin perder. Por su parte, el Lorca sufre la segunda derrota consecutiva y la racha de siete triunfos consecutivos queda ya atrás después de perder contra Antoniano y ahora Águilas justo antes de visitar Chapín para medirse al Xerez DFC en el último partido de 2025.

El UCAM Murcia cerró su semana fantástica goleando al Real Jaén por cero a tres. Los de Germán Crespo la iniciaron venciendo al Xerez CD en La Condomina, la prolongaron el miércoles superando al Recreativo (1-2) en el Nuevo Colombino en el partido aplazado por el temporal y ha sumado el pleno -9 de 9- en el Nuevo La Victoria con una incontestable victoria con los tantos de Antonio González, Dani Aquino y Álvaro Hernaiz. El Real Jaén fallaba un penalti en la recta final del encuentro.

El Xerez CD se ha encaramado a la tercera posición tras superar por la mínima a un combativo Atlético Malagueño que pese a ser colista vendió cara su derrota. Mati Castillo hizo el gol de los azulinos, luego mandaba un balón al palo y al final, de tanto perdonar, los xerecistas terminaron sufriendo. Los tres puntos se quedaron en Chapín y el conjunto de Diego Galiano suma 27 puntos e iguala ya la primera vuelta de la pasada temporada con dos partidos aún por disputar, el primero este sábado en Almendralejo en el último encuentro de 2025 y el siguiente el derbi contra el Xerez DFC para abrir 2026.

Los jugadores del XDFC celebran el triunfo en Linares.

La cuarta plaza es para La Unión Atlético, que el sábado no pasaba del empate sin goles contra el Yeclano y cierra el play-off de ascenso el Lorca Deportiva con 24 puntos. El Extremadura, por su parte, suma cinco partidos sin ganar aunque esta semana empataba en casa de la Deportiva Minera. El próximo rival del Xerez CD se adelantaba en el marcador, pero un doblete de Omar Perdomo colocaba por delante al equipo de Checa, que acabó expulsado. Juanmi Callejón firmó las tablas a seis minutos del final. Arzu estrenó a la cuarta el casillero de victorias en el Recreativo superando por dos tantos a cero al Atlético Antoniano con un doblete de Da Costa. Los lebrijanos suman 21 puntos por uno más de los onubenses, octavos a dos puntos del play-off de ascenso.

Clasificación.

El Xerez DFC lidera un pelotón de cinco equipos empatados a 21 puntos y formado por Antoniano, Yeclano, Linares y Puente Genil. Un gol de Yago Gandoy a poco del final daba los tres puntos al equipo de Diego Caro, que alcanza la séptima jornada consecutiva sin perder en las que ha sumado 15 puntos de 21 posibles. Los azulinos tienen los mismos puntos que el Puente Genil, en play-out, y a dos de la quinta posición. Los pontanos han remontado a un Estepona que estrenaba su tercer entrenador de la temporada y que sigue totalmente hundido.

Y en el duelo entre equipos en descenso disputado por Almería B y Melilla, reparto de puntos que de poco vale a ambos. Los de Javi Motos se encuentran a cinco unidades de la permanencia y los de Salmerón a nueve.