Las cuentas de la última jornada de la fase regular en el Grupo X-A

La liga regular en el Grupo X-A de Tercera División acaba este fin de semana con Xerez DFC, Xerez CD y Ceuta ya clasificados matemáticamente para jugar la fase de ascenso a la Segunda División RFEF. La UD Los Barrios también se ha asegurado su presencia en la fase intermedia que formará los equipos clasificados entre el cuarto y sexto puesto y que es el camino más largo para pelear por la tercera plaza de ascenso. Además, Rota, Conil, Cabecense, Antoniano y Lebrijana se jugarán este fin de semana -con todos los partidos a las 12:30 en horario unificado- meterse en esa fase intermedia o bien caer a la de permanencia. El único que ya sabe que tendrá que luchar por no perder la categoría es el Arcos.

Lo fundamental para los dos Xerez es alcanzar los 37 puntos y así obtener un coeficiente de 2.05 (que resulta de la división entre el número de puntos obtenidos en la primera fase y el número de partidos disputados) con el que pasarán a la siguiente parte de la temporada. Hay que apuntar que, a falta de dos jornadas en el otro grupo, el San Roque de Lepe tiene un coeficiente de 2.17 (39 puntos en 18 partidos) y el Ciudad de Lucena de 2.05. De momento, tanto el equipo de José Herrera como el de Esteban tienen un coeficiente de 2.

Pero, además de los puntos en juego para pasar a la segunda fase con el mejor coeficiente posible, Xerez Deportivo FC y Xerez CD se juegan la primera plaza del grupo X-A. Con el enfrentamiento particular igualado -1-2 para el Xerez CD en Chapín y y 0-1 para el Xerez DFC en La Juventud-, el equipo de José Pérez Herrera es líder por mejor diferencia general de goles. En efecto, el XDFC tiene un +14 gracias a sus 22 tantos a favor y los 8 que ha encajado esta temporada Camacho; mientras que el XCD tiene un +12 (23 goles a favor y 11 en contra).

El Xerez DFC acaba primero:

si gana y el Xerez CD también lo hace pero no lo alcanza en la diferencia general de goles

si gana y el Xerez CD no lo hace

si empata y el Xerez CD empata o pierde

si pierde y el Xerez CD también pierde y la diferencia general de goles es a su favor

El Xerez CD acaba primero:

si gana y el Xerez DFC empata o pierde

si gana y el Xerez DFC gana y la diferencia general de goles es a su favor

si empata y el Xerez DFC pierde

Además, en caso de igualdad a puntos y de diferencia de goles, quedará primero aquel que haya marcado más tantos. Y en caso de igualdad a puntos y también en goles a favor y en contra, el desempate se deshace acudiendo al equipo mejor clasificado con arreglo a los baremos del 'Juego Limpio'. Casos que son poco probables, pero posibles.

Las opciones del Rota

El CD Rota, que no pasó del empate a dos goles el pasado domingo en el Navarro Flores contra el Antoniano, puede meterse tanto entre los puestos cuarto al sexto como caer a la fase de permanencia. Los verderones tienen este fin de semana la última salida al San Rafael de los Barrios, rival que tiene a dos puntos. Un triunfo mete a los de Paco Peña en la cuarta posición. Las cosas se le pueden complicar a los roteños si empatan y mucho más si caen contra el joven equipo barreño.

En efecto, el Rota caería a plaza de fase de permanencia si no gana en el San Rafael y si tanto Conil como Cabecense ganan a Arcos y Xerez DFC respectivamente. En este caso, los tres equipos sumarían 22 puntos y en la liga particular el Conil sumaría 6 puntos, el Cabecense 5 y el Rota 4.

De esta manera, el Rota se clasifica entre el cuarto y el sexto puesto:

si gana a Los Barrios (acabaría cuarto)

si empata y Conil o Cabecense no ganan

si pierde y Conil o Cabecense no ganan

Sin embargo, cae a la zona de permanencia:

si empata y Conil y Cabecense ganan

si pierde y Conil y Cabecense ganan

Fase de Permanencia

En el grupo de abajo, hasta el penúltimo clasificado, la UB Lebrijana, tiene opciones de alcanzar la sexta posición con la que se elude la fase de permanencia. Conil (sexto) y Cabecense (séptimo) están empatados a 19 puntos; con 18 está el Antoniano y 16 tienen Lebrijana y Arcos, aunque el equipo de José Alba 'Bolli' no tiene ninguna opción al salir mal parado en los dos posibles cuádruples empates a 19 puntos que se pueden dar.

El Conil es el que asequible lo tiene para no caer a la fase de permanencia. Los de Lázaro Canto reciben al Arcos y el triunfo les mete en la mitad de tabla, ya sea igualando a 22 puntos con el Cabecense o en el triple empate Conil, Cabecense, Rota. El empate también les vale siempre y cuando el Antoniano no gane a la Lebrijana en el derbi local y tampoco lo haga el Cabecense en su partido frente al Xerez DFC. Sin embargo, una derrota contra el Arcos abocaría a los conileños a la fase de permanencia, ya que el Cabecense lo adelantaría con un empate o un triunfo o el Antoniano si gana a la Lebrijana; o bien sale perjudicado en un cuádruple empate a 19 puntos ya sea con Cabecense, Antoniano, Arcos; o con Cabecense, Lebrijana, Arcos.

El Cabecense, por su parte, se metería en la fase intermedia si gana y el Conil no lo hace o si el Rota pierde; o si empata, el Conil pierde y el Antoniano no gana su partido. La derrota ante el Xerez DFC sólo le vale en un cuádruple empate a 19 puntos con Conil, Antoniano y Arcos. En esa liga particular, los de Rogelio Sánchez sumarían 10 puntos y acabarían sextos.

El Antoniano (18 puntos) se metería en la sexta plaza si gana a la Lebrijana y Conil y Cabecense no lo hacen en sus respectivos encuentros.

La Lebrijana, que el pasado fin de semana cortó por fin una racha de once partidos sin ganar al vencer al Conil (2-1), se mete en la sexta plaza si se da un cuádruple empate a 19 puntos con Conil, Cabecense y Arcos. En esa liga particular, los de Rafael Carrillo sumarían 10 puntos, por los 9 del Cabecense.

El Arcos, sin opciones

El Arcos es el único equipo que llega a la última jornada sin opciones de salir de la fase de permanencia. No obstante, los de José Alba 'Bolli' pueden escalar hasta la séptima posición y, al menos, iniciar la segunda fase con un mejor coeficiente. Para que tenga lugar esto, se tiene que dar un cuádruple empate a 19 puntos con Conil, Cabecense y Antoniano. En esa liga particular, el Cabecense suma 10 puntos y el Arcos le seguiría con 8, dejando por detrás tanto a Conil como a Antoniano, ambos con 5. En el otro cuádruple empate que se podría dar (Conil, Cabecense y Lebrijana), los arcenses sólo suman un punto más (7) que el Conil, que sería el que cerrase la clasificación.