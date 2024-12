Isco Torres, técnico del Xerez Toyota tras ganarle al Cádiz Virgili: "La clave de la victoria estuvo en no dejar de creer"

El Xerez Toyota Nimauto se impuso al Cádiz Virgili por 4-2 y se ha aupado a la segunda posición de la tabla a tres puntos del líder, un Pozo de Murcia B al que visita este próximo fin de semana. Los azulinos tuvieron que remontar en dos ocasiones al Cádiz, que se adelantó 0-1 y 1-2.

Isco Torres, técnico xerecista, apuntaba tras el encuentro que el Ruiz-Mateos vivió un partido "propio de un derbi, además la afición espectacular, el rival ha hecho un auténtico partidazo, muy bien planteado y creo que ha sido un partido que ha tenido todos los alicientes para que la gente se haya ido contenta con la victoria".

Para el entrenador isleño, la clave de la victoria estuvo "en no dejar de creer, hemos sufrido dos palos fuertes en el partido con los goles de ellos. Se adelantaron y al inicio de la segunda parte después de haber hablado en el descanso nos golpean de nuevo en un error nuestro, pero quedaba mucho tiempo para rehacernos, el equipo ha creido, se ha levantado y ha sido capaz de darle la vuelta a un partido que se nos había puesto difícil".

Ganar el derbi siempre es "un plus especial, queríamos seguir sumando y alcanzar al líder, era uno de los puntos fuertes, seguir sumando de tres para intentar optar a la primera plaza. Lo hemos hecho y ahora tenemos una semana de trabajo. Hemos cumplido en un partido trepidante que ha sido espectacular". Reconoció que la afición "te da ese plus piernas y pulmón para aguantar hasta el final, si no llega a ser por el apoyo de la afición posiblemente los tres puntos nol se hubieran quedado en casa".

Pese a la diferencia en la tabla entre los dos equipos, no se notó en la pista porque "un derbi siempre es así, pero la competición está siendo así, fuimos a casa del colista y no pudimos sacar los tres puntos, cualquiera te puede ganar. El Virgili tiene un equipazo, ha hecho su partido y por momentos se lo ha llevado a su terreno. No dejamos de creer y querer y los puntos se quedan en casa".

Además, señaló que los rivales tienen cada vez más estudiado a su equipo: "Puede ser, una realidad es que nosotros tenemos que subir también, el equipo tiene margen de mejora para seguir creciendo y para seguir haciéndose físicamente más fuerte, nos queda un pelín, la temporada es larga y creo que lo podemos conseguir", dijo.