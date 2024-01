La plantilla y cuerpo técnico del Cartaya denuncian la dramática situación que atraviesan

No corren buenos tiempos en la AD Cartaya. El equipo onubense, 14º con 15 puntos y sólo uno por encima del descenso que marca el Ayamonte, precisamente su rival este domingo en el Luis Rodríguez Salvador, atraviesa graves problemas económicos. Al menos, eso es lo que ha denunciado la plantilla cartayera este jueves, en un comunicado con el que hace pública una deuda de tres mensualidades, así como otros gastos. La situación es tan penosa que hay jugadores que están siendo ayudados por familiares para poder desplazarse a los entrenamientos.

Se da la circunstancia de que AFE, el sindicato de jugadores que vela por los derechos de los futbolistas, publicaba hace unos días el listado de clubes con deudas con sus actuales plantillas una vez celebradas las comisiones mixtas con la RFEF, sin que el Cartaya apareciese en dicho listado. Esto no significa que no exista la deuda que ha puesto en conocimiento la plantilla, pero sí que los jugadores no presentaron sus correspondientes denuncias o que llegaron a un acuerdo de pago con el club en caso de sí haberlas comunicado.

El comunicado del Cartaya comienza de la siguiente manera: "Los jugadores y cuerpo técnico de la AD Cartaya queremos comunicar públicamente la complicada situación en la que nos encontramos. Actualmente, se nos adeudan tres mensualidades y media (octubre, noviembre, diciembre y lo que transcurre de enero) y dos meses y medio de gastos en desplazamientos, pero lo que más nos preocupa es que el club no espera ingresos suficientes para salvar la temporada económicamente".

Los jugadores explican que "llevamos entrenando desde el 20 de julio, jugando en un terreno de juego lamentable, arriesgándonos a posibles lesiones que afecten a la vida diaria, por lo que creemos que hemos dado tiempo más que suficiente para solucionar dichos problemas y a día de hoy sólo recibimos promesas". "A pesar de estar en una categoría amateur -prosiguen-, nos consideramos profesionales, pues entrenamos tres y cuatro días por semana, respetamos y defendemos los colores del club cada semana, sin importar la situación que estamos padeciendo. Todos queremos seguir luchando cada domingo hasta el final de la temporada, pero se hace cada día más complicado, pues muchos compañeros no tienen para costearse el desplazamiento a los entrenamientos, teniendo que recibir ayuda de familiares".

Para finalizar, dos ideas más: "Creemos que una entidad con esta antigüedad, seña de identidad de un pueblo como Cartaya y con muchos jugadores de la localidad se merece más respaldo". Y "de la misma manera que denunciamos esta situación a día de hoy, haremos otro comunicado si todo vuelve a la normalidad".