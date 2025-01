El SIMA Granada, rival propicio para que el Xerez Toyota despegue

El Xerez Toyota Nimauto recibe este sábado a partir de las 18:30 horas al SIMa Granada en el Polideportivo Ruiz-Mateos, un partido que los azulinos deberán sacar adelante habida cuenta de la diferencia que hay entre ambas escuadras en la tabla clasificatoria. Los de Isco Torres son cuartos con 37 puntos pero con un partido menos, el suspendido la pasada semana en casa del Social Energy cuando el resultado era 1-3 para los xerecistas; mientras que los grandinos ocupan puesto de descenso con 13 puntos y sólo una victoria en las cinco últimas jornadas disputadas.

El SIMA Granada, que finalizó la temporada pasada en novena posición, ha desarrollado la presente temporada de forma irregular. Los granadinos llegan tras conseguir tan solo dos victorias en las últimas diez jornadas. Estos resultados los colocan en la posición 14 de la tabla, teniendo así el compromiso de obtener los tres puntos. La historia reciente entre ambos equipos es mayormente positiva para los de casa. En el partido de ida el Toyota se impuso como visitante con un contundente 1-14; al igual que la temporada pasada, con victorias en ambas canchas.

Isco Torres tiene a toda la plantilla disponible a excepción de Andresito, al que espera recuperar lo antes posible para tener a todo el plantel disponible para un calendario que se antoja duro en el mes de febrero.

El técnico apunta que se enfrentan “a un rival de la zona baja de la clasificación y por tanto con ganas de sumar los tres puntos después de no poder acabar el partido de la semana pasada en el que teníamos puestas muchas esperanzas, porque los anteriores resultados no habían sido buenos. Nos enfrentamos a un equipo que está pasando por problemas en la competición, pero fuera de casa se hace fuerte defensivamente, está más metido en los partidos y cuesta más hacerles gol, mientras que en casa sí están pasando por más apuros porque es un equipo que desde el inicio va a buscar el resultado, se abren demasiado y sufren bastante, pero cuando se dedican a defender compite y ha sacado partidos importantes. Ante rivales de este tipo no hay que confiarse, salir al 100 por 100 desde el pitido inicial y eso es lo que haremos para intentar que noa haya lugar a la sorpresa, no estamos ahora para eso”.

Isco cree que “el juego del equipo no ha sido malo pero nos está costando tener el acierto goleador de otros momentos, para eso estamos trabajando y vamos a intentar ponerle solución e intentar recuperar lo que siempre ha sido este equipo, con mucho acierto de cara a gol”.