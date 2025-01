El Xerez Toyota hace un llamamiento a la afición para la cita ante el Jaén Paraíso Interior B

El Xerez Toyota Nimauto abrió 2025 con un empate a tres frente a Oleoinnova Mengíbar FS en un partidazo en su primera salida y en el primer compromiso de la segunda vuelta. El punto, junto al triunfo de Avanza Jaén en la cancha del Energy Alcalá, han relegado a los de Isco a la tercera plaza de la clasificación, pero la parte alta de la tabla está en un pañuelo y las diferencias entre el líder ElPozo (40) y el cuadro azulino (36) son mínimas. Los jiennenses, segundos, tienen 37 unidades.

Este fin de semana, el cuadro azulino vuelve a la bombonera del Ruiz-Mateos y todos piden el respaldo de la grada para sacar adelante el compromiso que deben afrontar ante el filial del Jaén Paraíso Interior para conservar sus excelentes registros como locales, ya que ahora es el único conjunto del Grupo 5 de Segunda B que no ha dejado escapar puntos de su cancha. La cita es a las 18:30 del sábado. Los socios tienen acceso gratis al pabellón, pero, además, pueden retirar una entrada de regalo hasta el sábado por la mañana. El precio de las localidades es de cinco euros adulto y tres infantil.

Isco Torres, técnico de los xerecistas, ya está centrado en el choque del fin de semana, pero echa la vista atrás y asegura que "el empate en Mengíbar fue justo, es una pista complicada y no es mal resultado, aunque es cierto que perdimos un puesto en la tabla. Todo está muy apretado, tenemos que seguir en esta línea de buen juego y los resultados así estoy convencido de que van a llegar".

Sobre el enfrentamiento subraya que "disputamos un auténtico partidazo, sabíamos de la complejidad de la salida a una pista en la que nadie había logrado algo positivo esta temporada. Arrancamos un empate después de, como he comentado, un gran encuentro. Comenzamos bien, conocíamos su fortaleza de inicio, aguantamos bien sus primeras embestidas y, poco a poco, nos fuimos afianzando en la pista. Encajamos un primer gol en un error defensivo en un disparo lateral ante el que nuestro portero no pudo hacer nada, pero el equipo reaccionó rápido y en la jugada siguiente, tras una buena transición, empatamos. De ahí hasta el final de la primera parte el marcador no se movió, pero cada equipo jugamos al ataque con nuestras armas, nosotros intentando tener la posesión y ellos con juego más directo, con balones largos y con mucha precisión. Fue un buen primer tiempo y lo dejábamos todo abierto para la segunda".

Y sobre el segundo acto, detalló: "se siguió viendo un partido muy emocionante, llegaron nuestros mejores minutos y nos adelantamos en el marcador 1-2, que nos daba ventaja, pero sabíamos que quedaba mucho y cuando mejor estábamos, tras otro error, en esta oportunidad en un pase en largo, nos robaron el balón y consiguieron igualar. Ahí nos entró cierto desconcierto y en fallo en un pase lateral vino un robo del rival y se pusieron 3-2. Quedaban más de cuatro minutos y decidimos sacar la figura de portero-jugador después de un tiempo muerto. El equipo circulaba el balón rápido, pero con tranquilidad, buscando la mejor opción y llegó en un gol que nos daba las tablas y todavía con tiempo por delante. Seguimos apostando por delante con el portero-jugador, queríamos la victoria, pero el rival prefirió no arriesgar y de ahí al final no tuvimos opciones claras de disparo".