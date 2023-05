El Ayuntamiento de Jerez no recibirá ayudas europeas para mejorar la red de carriles-bici y la plaza de la Estación

El Ayuntamiento de Jerez no podrá ejecutar un proyecto de mejora de carriles bicis de casi ocho millones de euros y otro de reordenación de la plaza de Estación, con un coste de unos 2,1 millones, que pensaba ejecutar con cargo a unos fondos europeos ofrecidos por el Ministerio de Transportes. Ambas propuestas no han sido incluidas dentro de listado provisional de solicitudes aceptadas por la administración estatal cuya resolución se conoció a mediados del pasado mes, aunque la decisión aún puede ser recurrida.

Así, el proyecto de mejora de carriles bici no será financiado ya que no ha obtenido la puntuación suficiente para ser incluida dentro del listado de beneficiarias de estos fondos con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En cambio, el de la plaza de la Estación se descartó durante su valoración por no tener la calidad suficiente requerida para ser valorada en el programa.

La exclusión de ambos proyectos fue dada a conocer este miércoles por el Partido Popular en una comparecencia de la concejala Almudena Martínez quien denunció que la falta de obtención de estas subvenciones es una muestra de la “incapacidad y falta de trabajo del gobierno de Mamen Sánchez”.

A mediados del pasado año, el Ministerio de Transportes procedió a realizar la segunda convocatoria del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano. A esta convocatoria, según se recoge en la resolución, el Ayuntamiento presentó dos propuestas. Así, en el primer paquete solicitaba unos 7,9 millones de euros para la “ejecución de acerados, espacios peatonales, carriles-bici y refuerzo del paso de peatones”, “la implementación de zonas e itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad” y para la “conexión de vías ciclistas con la red principal de carriles-bici de Jerez”.

Tras la valoración realizada por el Ministerio de Transportes, estos tres proyectos recibieron una puntación de 57,83 puntos cada uno, una valoración que ha resultado insuficiente para ser incluido dentro los 120 proyectos mejor valorados que serán beneficiarios de la medida. Así, ha quedado fuera de las entidades adjudicatarias ya que se ha agotado el crédito, aunque se encuentran actualmente dentro del listado de reservas (tiene 11 entidades locales por delante).

En cambio, el proyecto de reordenación de la plaza de la Estación, la creación de aparcamientos disuasorios en la periferia de la ciudad y la instalación de un software para el transporte urbano y el control de tráfico no pasó ni siquiera el corte de la valoración, por lo que los proyectos fueron eliminados por su falta de “calidad”.

En su comparecencia, la también número cuatro de la candidatura del PP a las próximas elecciones acusó a la alcaldesa, Mamen Sánchez, de vender “como conseguidos proyectos que en realidad solo están solicitados y, luego, como este o en otros muchos, finalmente nunca se convierten en realidad”. “Lo peor es que los jerezanos vamos a dejar de recibir ocho millones de euros porque los proyectos presentados por Mamen Sánchez no tenían calidad suficiente”, agregó.

El PP considera que, con este rechazo, la ciudad está perdiendo “oportunidades, inversiones y dinero por el poco trabajo del gobierno de Mamen Sánchez, por su escasa capacidad de trabajo y por sus pocas ganas de hacer las cosas bien para que Jerez avance”.