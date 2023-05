El PSOE apela a su "aval de gestión": "Somos el único gobierno posible"

El PSOE ha realizado en la mañana de este viernes su cierre de campaña apelando a su gestión durante estos últimos ocho años al frente del Ayuntamiento como “principal aval” de cara a las elecciones municipales del próximo domingo.

En una comparecencia celebrada en el aparcamiento de la Ciudad de los Niños (ahora llamada oficialmente Ciudad de la Infancia), la candidata socialista, Mamen Sánchez, señaló que en esta convocatoria electoral piden la confianza de la ciudadanía para que la ciudad “siga teniendo el cambio que funciona” —este es uno de los lemas de su campaña—.

En este sentido, dijo que le avala que ha encabezado un gobierno “implicado en la gestión, valiente y que no se ha amedrentado ante el chantaje y la amenaza”. “Somos un gobierno que sabe actuar, que cumple y que trabaja por Jerez; somos el único gobierno posible que ofrece soluciones y progreso por la ciudad”.

Sánchez volvió a recurrir al discurso antagónico de dos modelos de ciudad para reclamar el voto para su candidatura. Al respecto, argumentó: “Este domingo se vota entre dos opciones: la de retroceder o la de seguir avanzando”. Y lanzó una advertencia: “Todo el voto que no vaya a mi candidatura puede poner en peligro todo lo conseguido en estos ocho años”.

No en vano, una parte de su intervención se centró en criticar a la candidata del PP, María José García-Pelayo, a la que le reprochó que haya estado “siete años sin querer saber nada de Jerez” en referencia al periodo que no ha sido concejala en el Ayuntamiento jerezano. Asimismo, llegó a afirmar que hay “visos” de que la alcaldable popular “no vaya a quedarse en el Ayuntamiento porque se ha garantizado ser senadora durante los próximos cuatro años”.

Así, Sánchez volvió a señalar que Jerez “no debe rebobinarse a 2015, los peores años de Pelayo”. “Aquello era un Jerez en blanco y negro, una película de terror, con impagos, deudas, y mucho sufrimiento para muchas familias”, sentenció. Frente a esto, la candidata socialista apeló a que haya un respaldo mayoritario a su partido para “consolidar el cambio que funciona, para avanzar en una ciudad que ilusiona y que se ha puesto de moda”. Dirigiéndose directamente al electorado, dijo: “El domingo, piense en quién trabaja, en quién hace las cosas, en quién ha estado al lado de vosotros en los malos momentos, en la pandemia, en los incendios...”.

Y para incidir en la comparativa con el Partido Popular, hizo mención de una campaña que realizó en la década de los setenta el Partido Demócrata en Estados Unidos para cuestionar al candidato republicano Richard Nixon donde se preguntó a la ciudadanía si le compraría un coche a este político. La campaña la extrapoló a Jerez señalando: “En estas municipales, los jerezanos lo tienen más fácil porque ya han comprado los coches de Pelayo y el mío. Solo tienen que elegir qué coche quieren, si uno que hay que llevar a la chatarrería y otro que les dará la ‘pole position”.

La comparecencia en el aparcamiento de la Ciudad de los Niños concluyó con la alcaldesa y parte de la candidatura bailando por rumbas con una letra improvisada que decía “esto no se puede parar” y “que el domingo se va a votar, que sí que sí….”

La batalla de Guadalcacín

En su cierre de campaña, el PSOE también quiso darle su hueco a la zona rural, su mayor feudo de votos elección tras elección. Para ello, reservó unos minutos en este cierre para la candidata en Guadalcacín, Nieves Mendoza, que tratará de revalidar el puesto de presidenta de la junta vecinal de la pedanía y que intervino en representación de todos los alcaldables socialistas de las entidades locales autónomas.

Ahora bien, su designación no es baladí puesto que Guadalcacín es una de las batallas más interesantes que habrá en la jornada electoral. Como es sabido, en las pedanías habrá dos urnas (una con papeletas blancas y otra verde) donde, además de elegir a los concejales del Ayuntamiento jerezano, se elegirá a su alcalde (el nombre oficial es presidente de la junta vecinal).

Y en el caso de la entidad guadalcacileña, el PSOE no solo se enfrenta a un candidato del PP sino también a Salvador Ruiz, un exmiembro socialista que a principios de este año creó un partido político (Unidos por Guadalcacín) que se marchó de esta formación y fue cesado de sus responsabilidades de gobierno tras cuestionar que Mendoza repitiera como candidata.

Mendoza, en su intervención, apeló a la “importancia” para las entidades locales autónomas que el PSOE gobierne en Jerez, en la Diputación y los ayuntamientos pedáneos ya que, cuando se ha dado esta fórmula, “a los vecinos de la zona rural nos ha ido muy bien”. “Las papeletas tienen que ir unidas, la verde y la blanca para nuestra alcaldesa Mamen Sánchez”, sentenció.