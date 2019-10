No está claro el cómo ni el por qué, pero el PSOE mantiene en el programa electoral para el 10-N las mismas referencias al modelo federal que las contempladas en el programa del 28 de abril y se compromete a "las reformas necesarias para un nuevo impulso de autogobierno, concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y la de Barcelona de 2017".

Al igual que en el programa del 28 de abril, en el texto no se habla de plurinacionalidad ni se menciona de manera expresa la palabra federal.

De esta manera, el Comité Electoral del PSOE, que ha aprobado este miércoles el programa, cierra la polémica abierta tras hacerse público el martes por la noche un borrador en el que no se hacía mención a ninguna de las dos declaraciones, lo que se interpretó, en algunos medios, como que los socialistas eludían estos asuntos de cara al 10 de noviembre.

Justificación de Sánchez

El presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado esta mañana en una entrevista en Antena 3 que el partido incluiría en el programa ambas declaraciones y ha justificado la ausencia de menciones en el borrador a que se trataba de un texto inacabado.

Mientras, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su malestar en un mensaje en Twitter asegurando que "las presiones" del PSC han obligado al PSOE a recuperar "guiños al federalismo en el programa".

La Declaración de Barcelona afirma que es preciso abrir un escenario de diálogo que culmine "en una profunda reforma federal, que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país sin afectar a la soberanía del pueblo español, ni a la igualdad de derechos entre toda la ciudadanía".

Mientras, la Declaración de Granada, aprobada bajo el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, apuesta también por desarrollar fórmulas de naturaleza federal. En el programa electoral del 10-N, el PSOE recuerda que desde 2003, en Santillana del Mar (Cantabria), los socialistas se han comprometido a las reformas para el autogobierno.

El propósito del PSOE, dice el documento, es "avanzar hacia un Estado integrador, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles" y apuesta por una España "fuerte y cohesionada", estructurada a partir de la Constitución y los estatutos de autonomía.

En concreto, sobre Cataluña, el programa del PSOE promete abordar el "conflicto de convivencia" impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno y la Generalitat, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. "En este modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad", añade el texto.

El programa del PSOE se decanta por "fortalecer" los instrumentos de colaboración con las comunidades autónomas, como la Conferencia de Presidentes y la transformación del Senado.

Los socialistas subrayan su objetivo de aprobar un nuevo sistema de financiación e impulsar la descentralización institucional del Estado.

Casado pide el cierre de las embajadas

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles por su parte a Sánchez que "cierre de inmediato" las embajadas de Cataluña en el extranjero, que están "insultado a la democracia española y que hoy mismo el Tribunal Constitucional (TC) ha dicho que no son legales".

Con ocasión de una acto de su partido en Palma, Casado se ha referido a la providencia del TC que suspende el Plan de Acción Exterior de Cataluña, como reclamó el Ejecutivo socialista.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aswgurado a su vez que con "las recetas del señor Iceta" no se va a ningún sitio y todo lo que se haga en Cataluña tiene que ser con la ley en la mano: "Chantajes ninguno, porque el primer día que aceptas el chantaje has muerto". En un almuerzo informativo del Foro ABC, dijo que es "imposible" gobernar España y defender la igualdad de todos sus ciudadanos y a la vez apostar por la idea de "la nación de naciones", una ocurrencia del PSC, ha subrayado el líder naranja tras insistir en que sólo Etiopía reconoce el derecho de autodeterminación. "Y no me parece el ejemplo a seguir", señaló.