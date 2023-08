Abascal lamenta que no hay alternativas a un "Gobieno de destrucción nacional"

El líder de Vox ha advertido este miércoles de que "apenas" hay "alternativas factibles" al "Gobierno de destrucción nacional" de Pedro Sánchez, al que tilda de "autócrata" dispuesto a negociar el futuro de España con "un prófugo de la justicia" como Carles Puigdemont, que atentó contra la soberanía y la Constitución.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde ha formalizado la entrega de su acta de diputado, Abascal ha destacado que Vox ha brindado su apoyo al PP por si "eso sirve" para evitar ese "Gobierno de destrucción nacional". Espera además que los gobiernos autonómicos de PP y Vox en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón puedan ser "dique de contención" ante la "hipótesis" de un Ejecutivo "chantajeado".

"Un autócrata que ha demostrado durante esta legislatura que no tiene ningún límite moral ni político está dispuesto a cualquier cosa incluso a negociar el futuro de España con un prófugo de la justicia", ha alertado el líder de Vox, que cree que se presenta una legislatura "preocupante" para los españoles. En cualquier caso, ha reconocido que no teme que pueda producirse una repetición electoral.

Mesa del Congreso

Preguntado ya sobre las negociaciones con el PP para la elección de los miembros de la Mesa del Congreso, Abascal ha considerado que no sería "razonable" que Vox, siendo la tercera fuerza parlamentaria, se quedara fuera de este importante órgano de la Cámara Baja. "Eso ocurrió recientemente en Murcia y esperamos que el señor Alberto Núñez Feijóo no se comporte como el señor López Miras", ha denunciado el líder de Vo.

Abascal ha dejado claro que su partido no va a aceptar ningún "chantaje" por lo que ha pedido al PP que "reflexione". Lo que sí ha garantizado Abascal es que Vox no apoyará una hipotética candidatura del PNV para presidir el Congreso en la votación del jueves. "No, eso no es posible. Nosotros no podemos de ninguna manera votar a un partido nacionalista, va contra nuestros estatutos y va contra nuestros principios y eso no va a ocurrir", ha señalado.