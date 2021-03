Albert Rivera 'enciende' Twitter al opinar sobre la vacunación de las infantas

El ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha generado bastante revuelo en las redes sociales por un tuit que ha publicado sobre la vacunación de las infantas Elena y Cristina, que se inmunizaron al viajar a ver a su padre, don Juan Carlos, en Emiratos Árabes Unidos.

"Me da igual que las infantas, que no son familia real según la ley, se vacunen en el extranjero. Ni nos cuesta un euro más, ni comprometen la vacuna de ningún español", ha comentado Rivera en Twitter.

Me da igual que las infantas, que no son familia real según la ley, se vacunen en el extranjero. Ni nos cuesta un euro más, ni comprometen la vacuna de ningún español. Sí me molesta que ministros le pongan sueldo público a su niñera o que se gaste dinero público en prostíbulos. pic.twitter.com/8UXd0coftX