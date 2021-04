Ayuso pone el grito en el cielo por el "infierno fiscal" de la izquierda

La candidata del PP a la reelección el 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, denunció que la izquierda piensa gestionar Madrid "convirtiéndolo en un infierno fiscal similar a lo que han hecho en muchas de las regiones en las que gobiernan". En un desayuno informativo, la dirigente madrileña insistió en que esa política "socialista y comunista tiene como resultado la ruina, la huida de capital y de la inversión". "El pasado enero, en medio de la peor crisis en tiempos de paz, el PSOE nos ha subido 10 impuestos a todos. Sí, a todos. Porque la subida del IVA a las bebidas azucaradas, la de la prima de seguros o la del impuesto de matriculación no lo pagan sólo "los ricos". Lo pagamos todos", recriminó la popular, que hizo hincapié en que ha sido "convocar elecciones y decir la izquierda que no va a subir los impuestos a los madrileños". Se trata de, a su juicio, "algo, cuanto menos, curioso" porque ella lleva toda la legislatura "soportando que Madrid es un paraíso fiscal", que hacen dumping y que son "una región de pudientes". "Desde el propio Gobierno de la nación también lo han dicho sin pudor", abundó.

No faltó el discurso sobre la libertad, al apuntar que el PP es "el único voto útil" capaz de aglutinar a una mayoría amplia contra aquellos que "quieren el mal para quienes vivimos en paz", y reclamó que el 4-M "sea como el 2 de mayo" y Madrid se alce "por su libertad".

Por otro lado, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, lamentó la percepción de "permisividad" que hay en la región con respecto a la contención del virus y criticó el efecto llamada que ha provocado el Gobierno regional como si se tratara de "la fiesta de la pandemia". "En Madrid se ha producido un efecto llamada, con personas que han venido de otros países al llamado turismo de borrachera. ¿Por qué han venido aquí? Porque hay una percepción de permisividad y no unas restricciones adecuadas y las medidas no son claras ni estrictas; sino demasiado laxas", lanzó Gabilondo en un acto en Leganés.

El socialista defendió que la mayoría de los jóvenes tienen "conciencia social" porque saben que pueden poner en peligro a sus padres y abuelos si acuden a aglomeraciones. Por ello, ha especificado que no descalifica a los jóvenes, sino a las políticas de "efecto llamada" en Madrid, dando a pensar que "Madrid es el lugar de la fiesta de la pandemia".

Asimismo, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dijo que cree y confía en que su antecesor en el cargo, Albert Rivera, no está maniobrando en favor del Partido Popular para absorber a la formación naranja. Arrimadas contestó así en una entrevista en Onda Cero al ser preguntada por si cree que el que fuera fundador de su partido, ahora retirado de la política, está ayudando de alguna manera para que Cs se funda con el PP. "Creo y espero que no, sinceramente. Dejó muy claro que se iba al sector privado y yo confío en que no", zanjó. Sobre las elecciones, advirtió de que Pedro Sánchez "quiere replicar en Madrid el Gobierno de Moncloa".