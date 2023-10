Feijóo insta a Sánchez a elecciones el 14 de enero para votar si España quiere amnistía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al secretario general del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, a que se puedan convocar nuevas elecciones generales el 14 de enero, para que los españoles decidan si quieren una amnistía para los encausados del procès.

Después de que el líder del PP haya mantenido una reunión de algo más de una hora con Sánchez, Feijoó le ha retado a que el 14 de enero "todos los españoles decidan en libertad", para que los españoles conozcan de antemano lo que se "vota" y las intenciones del presidente del Gobierno en funciones.

"La única solución es consultar a los españoles en unas elecciones", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso tras recordar a Sánchez que así debe ser "si tan seguro está de que la fórmula para mejorar la convivencia en Cataluña es una ley de amnistía"

"Si tan seguro está de su cambio de opinión en favor de una amnistía que lo consulte a los españoles", ha reiterado tras incidir en que "no tiene consentimiento para aprobar ninguna amnistía".

Feijóo, que ha señalado que ve a Sánchez "seguro de que será presidente" del Gobierno, ha recalcado que esa ley es "absolutamente recurrible" y esperarán a ver el texto para hacer la orientación del recurso.

"Es una involución democrática y un fraude electoral masivo...la amnistía no cabe en la Constitución, igual que no cabe un indulto general", ha incidido tras señalar que Sánchez "no tiene límites para conseguir su fin".

"Es mucho mejor quedarse a las puertas del Gobierno que hacerlo así", ha dicho Feijóo, que ha hecho saber a Sánchez que le replicará durante el próximo debate de investidura y "no caeré en el desprecio que han caído conmigo".

El presidente del PP también le ha pedido "honestidad" para que diga si quiere o no la igualdad de los españoles, para que "vaya de cara y pregunte a los españoles lo que no les ha preguntado" el 23 de julio.

"Si o no...yo le he dado un rotundo si. Los españoles tenemos que ser iguales ante la ley y nadie ni mucho menos un político puede estar por encima de la ley", ha reiterado.

Feijóo ha vuelto a indicar que la alternativa al independentismo son los acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos políticos, y cree que "siempre hay alguna posibilidad de avanzar entre el primer y el segundo partido político de España".

El dirigente del PP le ha reprochado a Sánchez que una ley de amnistía suponga "relanzar" el proceso independentista.

"Que le pida un acuerdo directo a la mayoría de los españoles en las urnas. Que le pida autorización a los españoles en las urnas para hacer lo que parece que va a hacer, que es incumplir la palabra dada, quebrar el principio de igualdad, asumir que España tiene unas leyes injustas y asumir que el Estado debe de pedir perdón a los que han declarado la independencia de Cataluña", ha puntualizado.

Además, el líder del PP ha respondido a la petición que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, le ha hecho de contenerse a la hora de agitar las calles asegurando que el PP no renuncia en "ningún caso" a hacer "mítines o concentraciones" para expresar su posición contra la amnistía.

"Se lo dije al presidente, de la misma forma que está haciendo mítines los fines de semana, ya fastidiaría que el PP no pueda hacer actos políticos los fines de semana, pero en qué país democrático estamos", ha exclamado Feijóo en rueda de prensa tras reunirse con Sánchez durante poco más de una hora en el Congreso de los Diputados.

Feijóo ha afirmado también, ante las quejas del PSOE, que él no ha convocado ningún acto en contra de la investidura de Sánchez, sino que celebró un mitin antes de su propio debate de investidura y que el domingo acudió a una convocatoria de Sociedad Civil Catalana (SCC) que era previa a la candidatura de Sánchez.

El entorno de Feijóo señala además la preocupación mostrada por el presidente en funciones ante la celebración del 12 de octubre y los posibles abucheos que pueda recibir. Los populares temen que el PSOE les culpe de los habituales pitidos con los que en los últimos años se ha recibido a Sánchez al inicio del desfile militar.

Por otra parte, el líder del PP ha afeado que Sánchez no le haya aclarado sus planes respecto a la amnistía que le pide el independentismo catalán ni acerca de un referéndum de independencia y ni siquiera haya pronunciado la palabra amnistía.

Al presidente del Gobierno le ha advertido Feijóo de que otorgar una amnistía es "una equivocación histórica" y de que no puede "aceptar un chantaje que consista en poner en tela de duda la independencia judicial y la legislación democrática". Sánchez le habría replicado que no sería un error, según fuentes populares.

Además, Feijóo ha diferenciado el indulto, que supone "perdonar la condena a una persona que ha sido condenada" de una amnistía en el que es el "Estado el que pide perdón" y ha advertido de que esta medida lejos de enterrar la independencia lo que haría es "relanzar" este proceso. Renovación del Consejo General del Poder Judicial

Feijóo ha explicado además que Sánchez ha tratado de forma "rápida y sin profundidad" la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, según el líder del PP porque se habrá dado cuenta de que "no cuela" y de que esa "maniobra de distracción ya no se la compra nadie".

El líder del PP ha reiterado que si partido quiere una reforma legislativa que dé "a los jueves lo que es de los jueces y a las Cortes lo que son las Cortes", es decir para que los magistrados del turno judicial sean elegidos de forma directa por los propios jueces.