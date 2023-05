Feijóo se defiende ante las críticas por su reunión con los fiscales conservadores

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su cena con fiscales afiliados a la mayoritaria asociación conservadora fue "absolutamente correcta e institucional" y en ella defendió la "independencia de los fiscales".

Feijóo ha justificado así este encuentro privado, al que fue invitado por la asociación y que El País ha dado a conocer este martes. La reunión se celebró el pasado 18 de mayo en el hotel Claridge de Madrid y en ella el líder de los populares habría informado a los fiscales de que acometerá una contrarreforma urgente si gobierna para, por un proyecto de ley, poder derogar algunas normas aprobadas por el actual Ejecutivo, como la reforma del delito de sedición. Los fiscales, por su parte, habrían mostrado su apoyo al PP contra la "deriva" del Gobierno, según el citado diario.

Feijóo ha señalado que aprovechó el encuentro para explicar a los fiscales su modelo para la Fiscalía General, a lo que estos hicieron preguntas a las que él contestó "tranquila y libremente".

"Fue una reunión absolutamente correcta e institucional, a la que yo he ido previa invitación", ha insistido, para relatar que también les transmitió que cree "en la carrera fiscal" y "en la independencia de los fiscales".

"Independencia de la Fiscalía"

En este sentido, Feijóo les aseguró que no nombrará "jamás" a un fiscal general del Estado para formar parte de su Gobierno ni "en puestos de la estructura de fiscales a personas que lleven menos de cinco años de salida de un cargo público, un cargo político".

"Por tanto, la independencia de la Fiscalía me parece determinante. Eso fue lo que le trasladé a los fiscales", ha subrayado el líder del PP, quien considera que este tipo de cenas se producen con "cierta asiduidad" por invitaciones de asociaciones. "He ido también a cenar con otras asociaciones que me han invitado con absoluta tranquilidad y transparencia", ha concluido.

Las quejas de otros partidos no han tardado en llegar, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mostrado su sorpresa al "ver en un periódico que el señor Feijóo hace reuniones secretas, que lo que plantean es una involución en las leyes". "Todo eso no es lo que esperan los españoles de la oposición", ha advertido.

Críticas de la izquierda

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha expresado su preocupación por la cena y la concepción de este sobre "la democracia y la separación de poderes". "Hoy se revela que Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores para atacar al Gobierno. Es preocupante que el líder de la oposición tenga esta concepción de la democracia y de la separación de poderes", ha manifestado en concreto Errejón.

La más crítica ha sido la líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra,que ha recriminado al PSOE que no frena a la derecha "asalvajada" siendo "timorato" y ha exigido a su socio desplegar medidas "valientes" de forma rápida, al advertirle que Feijóo ya ha dejado claro que va a "derogarlo todo".

Belarra ha censurado que el PP "no para de secuestrar" el Consejo General del Poder Judicial y se dio un "golpe judicial" por parte del ala conservadora del Tribunal Constitucional al poder legislativo, cuando se paralizaron las enmiendas para reformar el proceso de elección del alto tribunal.

"Si gobiernan van a derogarlo todo, van a echar atrás todos los avances, todo lo que tanto nos ha costado construir. A estas derechas asalvajadas sólo se les para con más derechos, impulsando cambios estructurales, con políticas valientes", ha avisado Belarra, en clara referencia al PSOE.

Es más, ha apostillado que no hay que ser "timoratos", una actitud que "demasiadas veces" tiene el PSOE sino cambios estructurales "más rápidos" y "gobernar hasta el último minuto de esta legislatura".