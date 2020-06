Iglesias atiza a la "derecha de berrinche" por querer influir en poderes del Estado

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, denunció ayer que la derecha está intentando "influir en algunos poderes del Estado" y desarrollando una estrategia de "tensión" y "crispación" porque han asumido su "derrota" y que "no van a volver a gobernar en España en muchos años".

Ésa fue parte de su intervención inicial en la primera reunión de la nueva dirección estatal de Podemos elegida en la tercera Asamblea Ciudadana de mayo, en la que también dejó claro que el acuerdo programático firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar el Gobierno de coalición tiene que ser el que guíe la acción del Ejecutivo en esta legislatura.

Según Iglesias, la derecha es consciente de que la pandemia ha servido para construir una serie de consensos sociales que van en contra de todo lo que han defendido siempre, como son, a su juicio, los recortes o las privatizaciones. Y por ello, "son perfectamente conscientes de su derrota" y "por eso mienten, patalean y ofrecen berrinches en lugar de propuestas".

"La derecha se dedica a la crispación y a la contaminación acústica porque son conscientes de que no van a sumar y no van a volver a gobernar en muchos años, por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en la estrategia de la tensión. La derecha de berrinche y cacerola no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso", afirmó ante los nuevos miembros del llamado Consejo Ciudadano Estatal (CCE).

También advirtió de que hay que seguir trabajando por una "salida social" a la situación derivada del Covid-19 porque, dijo, "la crisis social se va a agravar y van a llegar momentos muy difíciles". "Es el mayor nivel de protección social alcanzado en España", ha dicho Iglesias sobre el apoyo a los ERTE, la bajada de las tasas universitarias o el ingreso mínimo vital.

El nuevo CCE de Podemos aprobó la conformación del nuevo Consejo de Coordinación Estatal, que estará compuesto por 20 personas, además del secretario general, Pablo Iglesias, y que son prácticamente los mismos dirigentes que ya conformaban su anterior equipo, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, manteniéndose como número dos, con el cargo ahora de secretaria de Acción de Gobierno.

Hay nuevas incorporaciones de dirigentes que en los últimos tiempos habían ido cobrando cada vez más protagonismo en Podemos, como el presidente parlamentario, Jaume Asens, el jefe de gabinete de Iglesias en la Vicepresidencia segunda, Julio Rodríguez, o la líder del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, que ejercerá de portavoz junto a Rafa Mayoral.

Así, de los 17 miembros que formaban la anterior Ejecutiva saliente, repiten Irene Montero, Juanma del Olmo, Ione Belarra, Pablo Echenique, Alberto Rodríguez, Ana Marcello, Noelia Vera, Idoia Villanueva, Nacho Álvarez, Sofía Castañón, Txema Guijarro, Pablo Fernández y Pilar Garrido.