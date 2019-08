El Open Arms ya está en aguas italianas

Los 147 migrantes a bordo del barco de la ONG española Open Arms ya se encuentran en aguas italianas, frente a la isla de Lampedusa, después de que la Justicia del país cancelara este miércoles la prohibición del ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, en su contra.

"Avistamos tierra. Lampedusa. Con el decreto de Salvini suspendido, estamos en aguas de Italia con autorización. Todavía sin puerto, pero el fin de esta pesadilla está más cerca. La humanidad tiene que prevalecer entre tanto sinsentido. #PuertoSeguroYa", ha escrito la organización en las redes sociales.

La embarcación permanecerá en aguas territoriales hasta que las autoridades italianas autoricen el desembarco en un puerto, algo que Salvini ha insistido que no hará. "Sigo y seguiré negando el desembarco a quienes pretenden llevar clandestinos sólo a Italia", dijo el miércoles el líder de la ultraderechista Liga.

El Open Arms lleva desde el 1 de agosto esperando en el Mediterráneo a que algún país europeo le ofrezca algún puerto en el que atracar, y este miércoles la Justicia italiana aceptó un recurso presentado por la organización y le permitió entrar en aguas italianas, por la situación "de evidente dificultad" en la que se encuentra.

El Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio explicó que "la situación de gravedad y urgencia excepcionales" justifica que se permita desde este momento su entrada en aguas territoriales italianas "para que las personas rescatadas que lo necesiten reciban asistencia médica".

La decisión judicial no gustó al ministro italiano del Interior, quien avanzó que presentaría un recurso urgente ante el Consejo de Estado y que firmaría una nueva prohibición para impedir al barco entrar en aguas territoriales de Italia. Salvini ha firmado esta prohibición durante la madrugada de este jueves, no así la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), según fuentes del ministerio del Interior italiano. "La ministra Elisabetta Trenta no firma la prohibición de ingreso en las aguas territoriales para Open Arms. La decisión no sorprende, dado que la titular de Defensa ha ordenado a la Marina Militar que escolten hasta nuestro país a la embarcación española", dice la nota.

Este episodio evidencia una vez más la crisis de Gobierno abierta en el país, después de que la ultraderechista Liga haya retirado su confianza en la alianza que mantenía con el Cinco Estrellas y haya presentado una moción de censura contra el primer ministro, Giuseppe Conte.

El fundador de la ONG española Open Arms, Òscar Camps, dijo este miércoles en una comparecencia en Madrid que ha hablado con la canciller alemana, Ángela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que "intercedan con el Gobierno español", formen "un eje poderoso y puedan poner en marcha un mecanismo perfecto y constante" de rescate y desembarque.