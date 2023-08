El PP de Murcia denuncia que Vox quiere un Gobierno "de imposición"

El portavoz en funciones del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha insistido en mostrar la voluntad del PP en sentarse con Vox para "dialogar y negociar" con el fin de desbloquear la gobernabilidad de la Región. Sin embargo, se queja de que los de Santiago Abascal no quieren un gobierno de coalición, sino "de imposición".

"Porque lo más importante para nosotros es que la Región de Murcia deje de estar bloqueada y pueda tener cuanto antes un gobierno sólido y estable", tal y como ha señalado Ortuño tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Se trata, ha añadido, de un Consejo de Gobierno de un Ejecutivo regional que "lamentablemente continúa en funciones".

A pesar de esta situación de "bloqueo", ha asegurado que el Gobierno autonómico sigue "trabajando y gestionando para defender los intereses del millón y medio de murcianos".

"Voluntad" del PP

Al ser preguntado por las negociaciones para desbloquear la gobernabilidad de la Región, Ortuño ha aprovechado para mostrar la "voluntad clara" del PP para sentarse con Vox a "dialogar y a negociar". "Con el bloqueo, como hemos dicho más de una ocasión, no pierde el Gobierno de Fernando López Miras, sino que pierde la Región, pierden todos aquellos que necesitan de medidas urgentes y perdemos, en definitiva, el millón y medio de murcianos", ha criticado.

En este sentido, ha criticado que Vox "no está por la labor" de negociar y "no quiere un gobierno de coalición", sino que "quiere un gobierno de imposición". "Vox quiere que haya elecciones en la Región de Murcia y, sinceramente, entendemos que la repetición electoral no es buena", según Ortuño, quien ha considerado que "no es positivo que los ciudadanos de esta tierra tengan que acudir a las urnas tres veces en seis meses".

A su juicio, "quizá Vox vea en esa repetición electoral una oportunidad para mejorar su imagen tras el resultado del pasado 23 de julio donde pasó de ser la primera a la tercera fuerza política". "Nuestra voluntad de diálogo y nuestra voluntad de negociación es incuestionable, lo hemos dicho en muchas ocasiones y hoy yo lo reitero", según Ortuño.

Cargos

El portavoz ha recordado que se ha ofrecido a Vox "un acuerdo programático, el senador autonómico, representación en la Mesa de la Asamblea, otros cargos de representación y una mesa de negociación para valorar el cumplimiento de esos acuerdos".

Sin embargo, ha criticado que "lo cierto y verdad es que seguimos sin entender por qué en la Región de Murcia, y solo en la Región de Murcia, Vox exige mucho más de lo que pide en otras comunidades autónomas", a pesar de que el PP "tuvo mejores resultados en Murcia que en esas otras comunidades autónomas".