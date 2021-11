El PSOE insiste en no modificar el sistema de elección del CGPJ

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha rechazado cambiar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como pide el PP, ya que insiste en que hay una ley en vigor "que hay que cumplirla".

En una rueda de prensa, el portavoz socialista ha insistido en que el PSOE quiere cerrar ya el acuerdo sobre la renovación del CGPJ, tras hacerlo recientemente con el resto de órganos constitucionales pendientes, y ha pedido al PP que lo "facilite" para acabar con esta "anomalía".

"Si hoy no hay un acuerdo en torno al CGPJ no es por el PSOE ni por el Gobierno, es porque quienes llevan bloqueando el CGPJ desde hace mil días continúan en esa posición", ha asegurado.

El sistema de elección de los miembros del CGPJ -doce jueces y ocho juristas-, por mayoría de tres quintos del Parlamento, está en vigor desde 1985, pero el PP quiere modificarlo para que sean los jueces directamente quienes elijan a los jueces.

Sin embargo, Sicilia ha dicho que el PSOE defiende el actual sistema de elección y ha invitado a los grupos que quieran cambiarlo a proponerlo en el Congreso de los Diputados para tratar de obtener la mayoría absoluta.

"Ahora mismo la ley que existe hay que cumplirla, no podemos ampararnos en que como no nos gusta una ley y aspiramos a cambiarla no la cumplimos", ha añadido en referencia al PP.

El debate sobre los nombres hizo descabalgar un posible acuerdo el pasado mes de febrero, ante el rechazo del PP al juez José Ricardo de Prada, propuesto por Podemos.

Preguntado sobre si el PSOE debería renunciar a proponer a De Prada en las negociaciones o si debería rechazar vetos del PP, el portavoz socialista ha optado por la cautela.

"Más allá de unos nombres u otros, estamos en una fase de negociación y en una fase en la que se negocia, al menos por parte del PSOE, no vamos a mencionar, ni calificar ni a poner sobre la mesa ningún nombre que pueda, digo desde este atril, que pueda en un momento dado suponer algún tipo de dificultad para el acuerdo", ha dicho.