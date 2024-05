Pedro Sánchez recurre al comodín electoral: frenar a la ultraderecha

No se puede acusar a Pedro Sánchez de poco innovador desde que hace casi seis años aterrizó en La Moncloa porque arrojo, acertado o no, no le ha faltado desde entonces. Pero en los mítines prefiere amarrar, paradójicamente ser conservador, y recurre habitualmente al comodín electoral. Obviamente, echó mano de su discurso más cacareado en los actos previos a visitar las urnas en su penúltima cita antes de las elecciones catalanas del próximo domingo: parar en seco a la ultraderecha. Así ensalzó al líder del PSC, Salvador Illa, ganador demoscópico por goleada a falta de que los votantes certifiquen tal pronóstico.

El presidente del Gobierno pidió en Vilanova i la Geltrú –donde se quedaron 250 simpatizantes fuera del recinto– la papeleta para Illa con el fin principal de "frenar a la ultraderecha independentista y a la españolista de Vox y PP". "Con un presidente socialista en La Moncloa y otro presidente socialista en el Palau de la Generalitat, Cataluña y el resto de España van a ser imparables", presumió.

El secretario general socialista culpó a ERC, Junts y la CUP de haber situado a Cataluña los últimos años en la cola en educación, servicios públicos e infraestructuras, y defendió que se luche contra la abstención porque ésta jugará a favor "del bloqueo". Tras su reflexión de cinco días, Sánchez reiteró que aquí se queda: "Me tendréis a vuestro lado, me tendrás a tu lado, Salvador Illa, porque tengo más ganas y fuerza que nunca", clamó antes de atizar a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, cómo no, metiéndolos en el mismo saco: "PP y Vox son las siglas del mismo retroceso. Nos atacan con su barro porque hemos revalorizado las pensiones de acuerdo con el aumento del IPC", aludió en referencia a la manoseada maquinaria del barro que usa últimamente.

Illa apostó por más autonomismo y rechazó la "confrontación" y los "10 años de quejas". "¿Qué nos han llevado diez años de victimismo? Es lo más contrario al carácter catalán", subrayó.

"Si piensa como Arrimadas y actúa como Arrimadas, será jefe de la oposición como Arrimadas", incide Aragonès sobre Illa

Desde Argelers (Francia), Carles Puigdemont, candidato de Junts, atizó de lo lindo a los socialistas, sabedor de que es el rival a batir el domingo:"Lo que está preparando al PSOE es una opa hostil a Cataluña con sus hombres de negro, el gobernador civil Salvador Illa. Si se lo permitimos, lo harán", arremetió.

El presidenciable de ERC, Pere Aragonès, también cargó con dureza contra el PSC: "Ha convertido la C de sus siglas en la C de Ciudadanos, porque un partido que abandona la política lingüística no merece presidir el país, porque cuando se abandona el catalán en el Parlament y en los actos de campaña es el aviso de que si pueden lo abandonarán en las escuelas y en el Govern", dijo el president antes de avisa a Illa de que "si piensa como Inés Arrimadas y actúa como Inés Arrimadas, será jefe de la oposición como Inés Arrimadas, y la presidencia será de ERC".