Podemos espera "con la mano tendida" retomar los contactos de la investidura con el PSOE donde "se dejaron"

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, Pilar Garrido, ha asegurado que la formación morada se encuentra "esperando con la mano tendida" a reanudar los contactos con el PSOE para intentar negociar un Gobierno "en el punto en el que se dejaron" antes de la fallida investidura. Por ello, confía en que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "por fin, se decida a dar un paso", ya que "crear un Gobierno de coalición lleva tiempo y hay que afrontarlo con tranquilidad".

En una entrevista en Onda Vasca, Garrido ha censurado que Pedro Sánchez pasó casi tres meses "sin ningún contacto y sin trabajar la investidura y un Gobierno de coalición". "Fue en los últimos tres día cuando lo quiso sacar adelante, y es algo muy complicado sacar en tres días lo que no se ha hecho en tres meses", ha añadido.

Tras la "investidura fallida", el presidente el funciones sigue, según la diputada, "en la misma táctica de no afrontar la responsabilidad que tiene, el conformar un Gobierno y sacar adelante la investidura".

Les gusta "el último minuto", pero eso no sale bien

Garrido, miembro del Consejo Ciudadanos del partido morado, ha afirmado que Unidas Podemos se encuentra a la espera a que, "por fin, se decida a dar un paso" porque "crear un Gobierno de coalición lleva tiempo y hay que afrontarlo con cierta tranquilidad". "Parece que, como dice el ministro Ábalos, les gusta eso de hacerlo en el último minuto y, luego, las cosas no salen bien", ha indicado.

En su opinión, esta situación se podría producir porque "en el fondo" el PSOE "no quiere ese Gobierno de coalición" y ya en la anterior ocasión "parece que su apuesta prioritaria era tender la mano a la derecha, a Ciudadanos".

"Sigue en esa misma posición y, por lo tanto, parece que no ha optado de manera preferente por ese Gobierno que es el que sale de las urnas, un Gobierno progresista que creo que es capaz, en estos momentos, de afrontar los retos que tiene", ha añadido.

La diputada de Unidas Podemos cree que el PSOE "llega tarde a todo", como sucede con "todo lo ocurrido con el Open Arms". "Ahí también llega tarde", ha lamentado.

A su juicio, el hecho de que Pedro Sánchez haya decidido mantener reuniones previas con otros partidos de cara a la investidura, sin fijar una fecha con la formación morada, responde a "ese mismo tacticismo de intentar por todos los medios presionar a Unidas Podemos o quizá estar en esa tesitura de plantear una elecciones generales que nadie quiere para poder decir, en su momento, que la culpa la tienen los demás, concretamente Unidas Podemos".

Para Garrido, "quizá esa sea su manera de hacer las cosas", pero Unidas Podemos cree que "desde el principio hay que sentarse a trabajar y conformar un Gobierno de coalición". "Estamos esperando y, desde luego, con la mano tendida a pesar de todos los pesares", ha dicho.

En el punto en que se quedaron

La diputada ha asegurado que "el sentido común" dice que "se tenían que haber retomado ya las negociaciones en el punto en el que se dejaron" porque "se estuvieron apenas tres días negociando". "Deberíamos haber retomado ese momento. Se había trabajado un programa, teníamos más de 100 páginas, con lo cual estábamos trabajando en ello, y ahí tendríamos que saltar, a ver la estructura de Gobierno y los equipos. Sería la mejor manera de que esa investidura salga adelante", ha insistido.

Además, ha advertido de que "la derecha no va a tener ningún problema en crear Gobiernos de coalición, para Gobernar en diferentes Comunidades". "Nosotros deberíamos hacer también los deberes y sentarnos en una mesa de negociación con toda seriedad , honestidad y buena fe para conformar ese Gobierno. Es verdad que no lo estamos haciendo, pero no está en las manos de Unidas Podemos hacerlo porque el liderazgo está en manos del PSOE y de Pedro Sánchez, con lo cual, lo único que nos queda es estar preparados y trabajar para conformar ese Gobierno", ha señalado.

Pilar Garrido ha rechazado la posibilidad de una repetición de los comicios en España, por lo que considera que "sería una irresponsabilidad que Pedro Sánchez abocara a esas elecciones generales". "Está en su mano desgraciadamente. Solo nos queda repetir que lo importante es conformar ese Gobierno y ponernos a trabajar cuanto antes", ha concluido.