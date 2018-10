El apoyo de Torra a Sánchez depende de que convoque un referéndum vinculante en un mes

En cambio, en el segundo punto del dictamen, que permitía a los diputados suspendidos por el Supremo ceder temporalmente sus funciones mientras no se resuelva su situación procesal, ha sido aprobado por mayoría simple sólo con los votos de JxCat, ERC y los comunes, pero la CUP ha votado en contra, mientras que Ciudadanos, el PSC y el PPC no han querido participar en la votación.

Lo ha dicho en la intervención inicial del Debate de Política General que se celebra en el Parlamento catalán, donde ha asegurado que quien pone en riesgo "la normalización" política en Cataluña no es el independentismo, sino el Gobierno permitiendo que los presos soberanistas sigan en la cárcel.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra , ha afirmado este lunes que el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánche z, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.

Lamenta los incidentes del aniversario del 1-O: "El camino de la independencia no es este"

Torra lamenta los incidentes que se produjeron el lunes en la conmemoración del primer aniversario del 1-O, porque "el camino de la independencia no es este".

Lo ha dicho este martes en la intervención inicial del Debate de Política General, donde ha defendido que fueron unos "hechos aislados que no son nada representativos" del movimiento soberanista, y ha pedido que todas la movilizaciones sean "radicalmente no violentas".

"El primero de octubre lo hicimos a cara descubierta porque no tenemos nada que esconder. Tenemos que exigirnos que la movilización sea siempre no violenta. Radicalmente no violenta", ha dicho, y ha prometido que el Gobierno catalán hará autocrítica sobre qué podría haber hecho mejor.