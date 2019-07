Los apoyos a la independencia catalana bajan por primera vez

Independencia sí o independencia no, ese es el debate que continúa en la sociedad catalana. Un 48,3% de los catalanes rechaza que Cataluña se convierta en un Estado Independiente, mientras que un 44% la apoya. Un 5,5% no lo sabe y un 2,1% no contesta.

Según la encuesta realizada por el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) se convierte en la primera, desde que comenzó a publicarse en junio de 2017, en señalar hay más catalanes en contra de la independencia o que a favor. Además se han invertido las posiciones respecto al último barómetro de marzo de 2019: entonces el 48,4% apoyaba la independencia y el 44,1% la rechazaba.

Según el CEO, entre el 25 de junio y el 17 de julio, antes del debate de la investidura de Pedro Sánchez. Una muestra de 1.500 personas y un margen de error de 2,53 ha presentado este viernes el director del CEO, Jordi Argelaguet.

Preguntas y respuestas de la encuesta

La encuesta realizada por el CEO ha realizado varias preguntas a la sociedad catalana y entre ellas ha sido la siguiente: Cree que Cataluña debería ser... A lo que han respondido un 34,5% que un Estado independiente, un 27% una comunidad autónoma de España, un 24,5% un Estado dentro de una España federal, un 7,8% una región de España, un 4,6% no lo sabe, y un 1,6% no contesta.

Igualmente han hecho por primera vez esta pregunta: ¿Qué es más necesario en la actual situacón de la relación entre Cataluña y el resto de España?, donde la principal respuesta ha sido una política de diálogo y negociación sin límites, con un 42,3%.

En segunda posición, una política de diálogo y negociación dentro del marco de la Constitución, con un 39,7%; mientras que un 3,7% prefieren una política de mano dura por parte del Gobierno español, un 9,1% una política unilateral por parte del Govern, un 4,1% no lo sabe, y un 1,1% no lo contesta.

En función de su intención de voto en unas elecciones catalanas, destaca que el diálogo y la negociación sin límites es la respuesta mayoritaria de los electores de ERC (65,6%), los comuns (57,2%), la CUP (54,4%) y JxCat (54,3%), mientras que un 15,9% de los votantes del PSC, un 12,1% de los de Cs y un 10% de los del PP también lo contestan.

En cambio, el diálogo y la negociación dentro del marco de la Constitución es la principal respuesta de los votantes del PP (80%), PSC (74,7%) y Cs (74,2%), mientras que el 38,4% electores de los comuns, el 18,9% de los de JxCat y el 18,8% de ERC también lo opinan.

Los votantes de la CUP son los que más apoyan la vía unilateral, con un 41,2%, con diferencia respecto a los dos otros partidos independentistas: el 22% de los electores de JxCat contesta esta opción y el 13,2% de los de ERC.

Asimismo, la política de mano dura por parte del Gobierno central recibe un 10,6% de los apoyos de Cs y un 10% del PP, pero en el resto de partidos los porcentajes de esta opción son muy bajos.

En la pregunta sobre el sentimiento de pertenencia, el 39,2% de los encuestados dicen ser tan español como catalán; el 23,5% solo catalán; el 20,1% más catalán que español; el 6,7% solo español; el 4,1% más español que catalán; el 3,8% no contesta, y el 2,6% no lo sabe.

El CEO también pide ubicarse en un eje en el que el '0' es máximo españolismo y '10' máximo catalanismo: la media se sitúa en el 6,11, mientras que la principal respuesta es el '5' con un 34,2% seguido por el '10', es decir, el 'máximo catalanismo'-- con un 13,5%.

Otra de las tradicionales preguntas es la ubicación en el eje izquierda y derecha, en el que el '0' significa extrema izquierda y el '10' extrema derecha. En este caso, la media se sitúa en el 3,76, y la principal respuesta es el '5' por el 27,9% de los encuestados, seguido por el '3' con el 17,4%, el '4' con el 14,3%, el '2' con el 13% y el '0' con el 6,2%.