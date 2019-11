Ayuso replica a Feijóo por la gran coalición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó un dardo a su homólogo en Galicia y compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo, a propósito de su propuesta en favor de un diálogo entre PP y PSOE, pues ella prefiere darle "las recetas, las fórmulas y las opiniones" al líder del PP, Pablo Casado, "personalmente" y "no prodigarlas" en los medios.

Díaz Ayuso hizo esta reflexión al ser preguntada por la propuesta del presidente de la Xunta de que PSOE y PP hablen para parar el acuerdo o preacuerdo con Podemos y para detener "de una vez por todas las conversaciones de apoyo de ERC, Bildu y el partido de Torra a esta coalición atípica, extraña y letal para la España constitucional".

Así lo expresó a los periodistas tras inaugurar el centro de turismo de Sol, una nueva oficina destinada a ofrecer información y a promocionar el turismo de la región, junto al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.

La presidenta regional hizo un llamamiento a la "tranquilidad" y a la "serenidad" y abogó por "trasladarle al presidente del PP la opinión que tenemos cada uno para que él decida qué es lo mejor que puede hacer nuestro partido en estos momentos".

Díaz Ayuso reconoció que "evidentemente hay que tomar medidas y hay que pensar soluciones para que el país no esté en manos de aquellos que no creen en España y que buscan una ruptura en todos los sentidos". Aseguró que no quiere su país esté en manos "de un Gobierno socialista de apellido comunista" y calificó de "falso" el pacto alcanzado entre el PSOE y Podemos para conformar un Ejecutivo de coalición en España.

La presidenta regional sostuvo que "nadie" quiere un Gobierno del PSOE y Podemos y "hay que impedir" esta coalición, pero indicó que ella prefiere darle las fórmulas y las recetas al presidente del PP, Pablo Casado, "personalmente y no prodigarlas por los medios".

Por otra parte, la gestora que dirigirá Ciudadanos durante los próximos cuatro meses tras la dimisión del presidente, Albert Rivera, será elegida el 30 de noviembre en una reunión del Consejo General Extraordinario del partido. Fuentes de Cs confirmaron esta reunión en la que también se convocará oficialmente la Asamblea General Extraordinaria en la que se elegirá la nueva cúpula del partido, y al nuevo presidente o presidenta que ocupará el puesto que ha dejado vacante Rivera.

Cabe la posibilidad de que el presidente del Consejo General de Cs, Manuel García Bofill, proponga para integrar la gestora a los secretarios ejecutivos del partido, dando continuidad al proyecto político y estratégico hasta la Asamblea, prevista para marzo.