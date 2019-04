La ex diputada socialista Soraya Rodríguez, que dejó el PSOE el mes pasado por discrepancias con la dirección sobre Cataluña, irá como número tres en la lista europea de Ciudadanos, que encabeza Luis Garicano. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, anunció el fichaje de la ex portavoz socialista en el Congreso, que concurrirá como independiente, en un coloquio en Madrid sobre el futuro de Europa, en el que también participó Garicano.

Rodríguez consideró que Europa vive "un momento difícil" por la amenaza de partidos populistas, nacionalistas, xenófobos e identitarios y que eso tiene mucho que ver con lo que ocurre en España; por ello, destacó, "por encima de la lealtad a tu partido, está la lealtad a tu país".

Recalcó que no cree en un modelo de "Estado plurinacional", ya que "la nación española" se sustenta en la igualdad de los ciudadanos.

Para Rodríguez, la batalla que se lleva a cabo en Europa es la misma que en España, que es contra "aquellos movimientos" que "intentan romper" el Estado de Derecho.

Rivera manifestó, en referencia a la ex socialista, que su partido "tiende la mano" a quienes quieren defender ideas similares sin pedir "pedigrí ni explicaciones", sino sólo "por lo que se defiende". Asimismo, sobre el independentismo y Cataluña, indicó que no se puede dar más los que "han dado un golpe", sino "vigilarles" y a partir, prosiguió, "construir un proyecto de país" que parta de aprender de los errores.

Desde las filas socialistas llovieron las críticas a Rodríguez. Su secretario de Organización, José Luis Ábalos, lamentó que a Cs, que vino a "regenerar la política", no le preocupe el "transfuguismo". Arremetió contra el partido de Rivera porque "acaba haciendo lo peor de la política". El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó que no está sorprendido por la incorporación de la ex socialista porque "iba en el mismo pack que Silvia Clemente –que cambió el PP por Cs–, y espero que le vaya mejor", anunció.

Igualmente, el eurodiputado José Blanco, ministro y número dos del PSOE con Zapatero, censuró el fichaje de su ex compañera y le cuestionó "dónde quedan los principios y la dignidad".

El PP llama a la unión a Cs y Vox para "atacar al socialismo"

Por otra parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, reclamó que "esos minutos que tienen al cabo del día para dirigirse a la ciudadanía" Vox y Cs en campaña es mejor ponerse "de acuerdo para atacar al socialismo" y no para discutir cuestiones en las que estas formaciones pueden ponerse "de acuerdo".

El popular preguntó en un acto en Málaga si no es más urgente "sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa que criticar al PP" y animó a decirle este mensaje "al votante que hoy duda entre PP y otras opciones".