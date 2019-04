“Con Sánchez, Iglesias y los separatistas no vendrán las infraestructuras a Huelva”

Con la batalla contra el nacionalismo catalán como hilo de su discurso, Inés Arrimadas insistió ayer en Huelva el que dos son las opciones que hay para el 28 de abril: que el candidato socialista que opta a la reelección, Pedro Sánchez, siga al frente del país de la mano de Pablo Iglesias y los separatistas, o que Albert Rivera lidere un Gobierno “de cambio, progresista, de centro, sensato y que le tiende la mano al PP”.

Y es que la portavoz de la Ejecutiva nacional de la formación naranja, que ayer protagonizó en el Bonilla del Puerto un encuentro (bajo el nombre de De cañas con Inés Arrimadas) con afiliados y con decenas de personas que quisieron asistir, no se andó por las ramas: “Todo el mundo que vote a Ciudadanos tiene que saber que este partido intentará sumar con el PP para echar a Sánchez, a Esquerra Republicana y a Iglesias de la Moncloa”. Sólo así, según apuntó, podrán afrontarse los proyectos que están en el cajón y que son necesarios, como las infraestructuras de las que carece Huelva.

Como ejemplo de que este objetivo es posible y está al alcance de la mano, se refirió a lo ocurrido en las autonómicas andaluzas el pasado 2 de diciembre, cuando las encuestas se equivocaron al preveer que Cs no sumaba con el PP-A. “Se equivocaron. Andalucía no era del PSOE y España no es de Sánchez, ni de Torra ni de Puigdemont, es de todos los españoles”, argumentó.

Su partido, según explicó quiere recuperar el espíritu de ilusión de la Transición española, que es “el de la generación de nuestros padres y abuelos que lucharon mucho por que hubiera libertad, democracia y oportunidades para los ciudadanos”.

Bajo su punto vista, durante años se hicieron cosas positivas y se alcanzaron pactos, por lo que Cs aboga por restaurar aquella ilusión para “recuperar el futuro y las reformas” pendientes. Así, remarcó que los protagonistas del próximo Gobierno no han de ser Torra, Rufián o Puigdemont, sino los autónomos y las familias españolas.

Para ellos dijo que hay medidas que poner en marcha y que en Andalucía “ya se están demostrando, después de que en sólo cien días se hayan cerrado 85 consorcios y tres fundaciones que eran chiringuitos del PSOE para enchufar a su gente y que supondrá un beneficio para la ciudadanía; también para los autónomos y familias en Andalucía se han bajado los impuestos”.

Del mismo modo, se refirió al plan de fomento de la natalidad que pretende impulsar su partido, “el más ambicioso de los últimos 40 años” y las medidas para el empredimiento, como la de poner en marcha una empresa en 24 horas.

Pero todo ello sólo será posible si se vota teniendo en cuenta que Rivera es el único que, a su juicio, lo puede hacer posible y quien, además, defenderá la “igualdad” y la “libertad”. Así, también pidió que se apoye a Cs “por aquellos que tienen sus derechos y sus libertades coartadas en muchos lugares de España”.