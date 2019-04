Nadie duda que la juventud es el futuro. Los jóvenes de hoy en día están llamados para llevar la bandera de la sociedad de la próxima generación por lo que su ideología y su forma de pensar para acometer las soluciones a los desafíos que se plantearán en los próximos años será fundamental para el desarrollo del modo de vida de la ciudadanía. Muchos de ellos se despertarán el próximo 28 de abril con la alegría, el nerviosismo y la capacidad de votar por primera vez en unas elecciones generales. Para otros será la segunda y volverán a ser partícipes de la conformación del marco político del país.

Cierto es que sus ideas para el correcto desarrollo de Huelva las tienen claras, aunque no todos las focalizan en un ideario político. Tanto es así que ninguno de los estudiantes a los que este periódico preguntó en el Campus de La Merced conocía un solo nombre de los cabezas de lista por Huelva de las principales formaciones políticas. No quiere decir que no existan estudiantes onubenses que no conozcan a uno o varios cabezas de lista pero sí refleja el escaso acercamiento político a nivel local en torno a esta sabia de juventud.

Eso sí, portan la bandera de la necesidad de oportunidades para Huelva y “que se trate igual que al resto de ciudades”, explicó a Huelva Información un estudiantes de Finanzas y Contabilidad, a lo que añadió que es necesario que la provincia tenga más visibilidad en el panorama nacional. Tampoco se olvidan de la carencia de infraestructuras que provoca que “viajar a otros lugares sea una pérdida de tiempo”, y es que “estamos escondidos”.

Al pertenecer al colectivo de estudiantes, la mayoría tienen claro que ocurra lo que ocurra en la conformación política final del Congreso de los Diputados, es necesario “una igualdad de oportunidades para todos de cara al acceso al mercado”. Así, una estudiante de Trabajo Social remarcó que lo más importante es que “respeten lo que prometan durante la campaña electoral”. Y de cara al acceso al empleo que existan medidas por las que las empresas “tengan en cuenta los conocimientos” de cada estudiante que lucha por tener un puesto de trabajo “y no tanto las notas” cosechadas en sus estudios.

Asimismo, en el ámbito de la Educación la estudiante expuso que, como es lógico, es necesario “que se cubran todos los puestos docentes”, sobre todo en el aspecto de las bajas, ya sea por enfermedad o maternidad, puesto que después, como por ejemplo este año, “me he llevado en la Universidad de Huelva hasta tres meses sin profesor”. Esta estudiante de Trabajo Social afirmó que votará al PSOE. Una decisión casi por descarte ya que “no entiendo mucho de política pero las ideas del resto no me convencen”. Tampoco conocía a ningún cabeza de lista por Huelva pero se dirigió a ellos y al resto de diputados que ocuparán su escaño en las próximas semanas para que “luchen por el bienestar de los jóvenes porque son el futuro”.

Por otro lado, un joven levantó la vista de sus apuntes para especificar que le gusta la política económica de Albert Rivera, mientras que una joven opositora señaló que su voto será para Pablo Casado “porque el PSOE no merece salir”. La mejora del acceso a la Universidad y a la becas para estudiar y la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral son las principales preocupaciones de unos estudiantes, que aunque no conozcan a los líderes locales, tienen muy claro qué votar.