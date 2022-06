Las víctimas del terrorismo exigen a los partidos que no las ignoren ni busquen excusas

Un hemiciclo semi vacío del Congreso ha acogido este lunes el Día de las Víctimas del Terrorismo, un acto de homenaje en el que las víctimas, de nuevo divididas, han exigido a los partidos, también divididos, que no busquen excusas, no las olviden e ignoren y combatan la impunidad y el blanqueamiento del relato.

Con la ausencia de Vox y con una exigua representación del PP -sólo han acudido los dos diputados que forman parte de la Mesa de la Cámara- el presidente de la Fundación Víctimas de Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha lamentado en su discurso que ahora no exista la unidad contra el terrorismo que emanó del Pacto por las Libertades suscrito en diciembre de 2000.

Un año más, las asociaciones más representativas no han acudido al acto en protesta por la presencia en la Cámara de los que consideran "herederos de ETA", EH-Bildu, cuyos diputados sí han asistido a un homenaje presidido por los presidentes del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Ander Gil.

Ante el resto de los grupos, ante cinco ministros -Presidencia, Justicia, Interior, Agricultura e Industria- y ante el defensor del pueblo, Caballero ha lanzado algunas preguntas a las que ha exigido dar ya respuesta. "¿Por qué muchos años después sigue habiendo tantos atentados de ETA sin resolver? ¿Por qué todavía se producen homenajes a terroristas a su salida de la cárcel, algo objetivamente indigno e inmoral?", se ha preguntado.

"¿Por qué se sigue ocupando el espacio público con manifestaciones diversas que blanquean lo acontecido y disfrazan la única realidad, la provocada por los victimarios y sufrida por las víctimas?", ha continuado el presidente de la FVT antes de recordar que estas mismas preguntas se las ha hecho el Parlamento Europeo en el informe de conclusiones tras la visita de su Comisión de Peticiones a España.

Un informe que lamenta la "impunidad consolidada" en la que han quedado los familiares de las casi 400 víctimas de casos de ETA sin resolver y en el que se sugiere al Gobierno cambios legales para que los condenados por terrorismo tengan que colaborar en la resolución de los atentados para acceder a beneficios penitenciarios.

Caballero ha instado a los diputados a que escuchen al Parlamento Europeo "y en lugar de tejer argumentos para defenderse" de su informe, "busquen mecanismos para implementar sus propuestas". Y les ha pedido que trabajen en "combatir la impunidad y en hacer inviable cualquier forma de blanqueamiento de los autores materiales o intelectuales de los atentados".

Asimismo, les ha suplicado que "recuerden que la memoria y el honor de las víctimas no es negociable ni mucho menos renunciable". "Señorías, no olviden, no ignoren, no busquen excusas. Por favor, escuchen a quienes se han acercado a nosotros para ayudar", ha enfatizado.

Durante su discurso, Caballero ha abogado por la equiparación de las indemnizaciones a las víctimas de atentados de todos los grupos terroristas sin resolver y sin sentencia, y por profundizar en la vertiente prestacional de la Ley de Víctimas, "especialmente para garantizar una atención adecuada a las víctimas mayores".

Mientras, la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, ha incidido en que las víctimas merecen el reconocimiento de todos "por su mayor valor de ejemplaridad de todo aquello que, como sociedad, queremos defender y conservar: dignidad, libertad, verdad y confianza en el imperio de la ley".

La confianza en la ley de quienes "resistieron el dolor, muchas veces inconsolable; resistieron, en los primeros tiempos, la incomprensión y el silencio; resistieron el instinto de venganza, y supieron mantener la serenidad, la templanza y la fe en la justicia".

El acto ha concluido con un minuto de silencio y después del que Vox ha convocado a las puertas del Congreso.

Su portavoz en la Cámara, Iván Espinosa de los Monteros, ha reiterado su oposición al "falso homenaje" de este lunes por la presencia del "brazo político" de ETA, que "tantas víctimas dejó en España".