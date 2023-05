Feria de Jerez: los hombres también se ponen flamencos

Vaya por delante que la Feria de Jerez es diferente a la que le precede en Sevilla, entre otras razones porque es más genuina y, por supuesto, más permisiva – si se permite- a la hora de seguir o no protocolos en los atuendos de ellos y ellas, pues la prioridad es pasarlo bien.

Sin embargo, para aquellos hombres más ortodoxos que desean asistir al evento acordes con la tradición y tengan algunas dudas, a continuación, se enumeran algunas pistas según los criterios de diferentes marcas y estilismos para no fallar en el intento. No hay una norma escrita, aunque la comodidad, la personalidad y la elegancia de cada uno quedan perfectos siempre. Indispensable, el clavel de la solapa.

Traje oscuro

De día o de noche, el traje oscuro marino, azul noche o gris es una apuesta segura. Para los más desenfadados que se resisten a abandonar el traje, pueden optar por una americana con pantalón diferente: americana azul de lana fría y pantalón gris, tejidos de lino, colores tierra, verdes, beis. En la actualidad, los más jóvenes y vanguardistas apuestan por introducir trajes de tonalidades pastel y colores atrevidos, verdes, azulones, burdeos, pero nunca brillantes. El traje negro es mejor guardarlo después de Semana Santa.

¿Corbata?

Si llevas este complemento es importantísimo el nudo. Ha de ser un nudo simple y, por favor, bien ceñido, pese a que no es fácil con unas copas encima y las altas temperaturas. “La corbata no siempre fue imprescindible. Es más, hay fotografías del siglo XX en que se ve como ‘la moda’ era llevar camisa blanca sin corbata y chaqueta ‘relajada’; eso sí, con un clavel en la solapa y, por supuesto, con el muy popular sombrero de ala”, aseguraba recientemente Juande Corrales en la revista ‘Hola’. No obstante, si te decantas por llevarla, viste una corbata llamativa, con estampado floral, geométrico o abstracto, en tonos cálidos. Y los pisacorbatas han vuelto.

Pañuelo

Hace varias temporadas que las corbatas ya no deben ir combinadas obligatoriamente con un pañuelo a juego. Deben contrastar, aunque no vayan a juego. La moda masculina cada vez es más divertida y se permite licencias antes impensables como esa.

Guerra al pantalón caído

Hay que evitar por todos los medios que esta prenda no quede exactamente en su lugar. Puedes elegir la fórmula que más te atraiga: cinturón o tirantes, aunque los expertos recomiendan el segundo, de colores o lunares siempre dan un toque divertido. Aunque si el pantalón queda perfecto, se puede prescindir de ambos.

Sombrero de ala ancha

Este complemento se combina con traje claro con camisa blanca, abotonada hasta el cuello. Con este complemento, sin corbata. P

Zapatos

Por difícil que sea, los estilistas recomiendan zapatos oscuros muy limpios, aunque parezca misión imposible debido al polvo del albero, suelo tradicional del Real de la Feria. Otros expertos en moda señalan que los Oxford o castellanos burdeos y calcetín de media del mismo color es lo idóneo.

Gafas de sol

Para las mujeres vestidas de flamenca están terminantemente prohibidas. ¿Y para ellos? Pueden llevarlas, siempre y cuando sean de corte clásico y elegante, así como de colores discretos. ¡Ah! Lo ideal es guardarlas en el interior de la chaqueta para no estropear el look.

Errores imperdonables

Hay que evitar a toda costa llevar tirantes y cinturón a la vez, el nudo de corbata suelto o mal hecho, estrenar zapatos en la Feria o llevar calzado deportivo, la pajarita, pantalón vaquero, cualquier prenda superior que no sea camisa y chaqueta (nada de camisetas, polos, guayaberas, cubanas). Tampoco te puedes olvidar de los calcetines.