Pasos de baile para no perder el compás en la Feria de Jerez

A María Alvear Bohórquez su amor por el flamenco le viene de familia. Cuando cumplió 8 años su madre la llevó al Conservatorio de Danza de Sevilla y continuó su formación en la Escuela de Matilde Coral. Su padre la llevaba al teatro a ver espectáculos y su abuela Anichi le contagió su pasión por Lola Flores. Está claro que el amor por el flamenco es cosa de familia.

"Comencé desde muy joven a dar clases de baile a niñas, como afición. Principalmente enseñaba sevillanas, rumbas y bulerías pero poco a poco esa afición se ha convertido en mi profesión y mi pasión, me encanta enseñar", declara María.

"He tenido la suerte de poder dar clases en muchos países del mundo como Uruguay, Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes Unidos o Qatar. También he seguido formándome con artistas que admiro como Rosi Gómez, Ana María Bueno, El Pipa, Eva La Yerbabuena, María del Mar Moreno y Fernando Jiménez", cuenta la bailaora, que vive ahora en Jerez.

Actualmente da clases en Jerez, El Puerto y en Sevilla, y en ocasiones hace desplazamientos a Madrid para cursos intensivos. "Bailar delante de gente siempre impone, pero bailar por bulerías en la Feria de Jerez, más todavía. Cuando oigo ese soniquete inconfundible de aquí, se me van los pies. Es ese momento 'especial' de conexión con el cantaor y el guitarrista, 'solos ante el peligro', el compás, el sentimiento, transmitir al público y disfrutarlo", reconoce.

¿Hay que ‘nacer’ para bailar, o con desparpajo hasta el más ‘torpe’ se defiende en la caseta?: "Un poquito se nace, especialmente si lo haces con 'compás'. No se debe de perder el respeto al baile por bulerías, por lo que significa la bulería en sí y por los artistas que están actuando en ese momento. Aunque bien es cierto que la Feria de Jerez es especial, los artistas son pacientes y saben que el que sale a bailar intenta dar lo mejor de sí. Alguien con compás y con algo de desparpajo se puede defender bailando en la caseta, lo importante es participar".

¿Y los hombres? ¿Se animan a aprender? "No he tenido tantos, aunque me preguntan mucho. Pero yo creo que por timidez lo aplazan para otro momento. Aunque el año pasado hicimos un curso intensivo para algunos maridos de amigas mías y lo pasamos muy bien". María cuenta con un perfil de Instagram y Facebook (@alvearflamenco) para ponerse en contacto con ella para los cursos.

Entramos en materia, ¿algún consejo para salir airosa del tablao? "A mí me gusta el baile recortao, como se suele decir, en una loza. Movimientos pequeños y bailes cortos. Un poco de desparpajo y compás a raudales".