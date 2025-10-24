Pelayo, sobre la anulación del reparto de las casetas de Feria: "Lo más importante es que en ningún caso la sentencia dice que se haya incumplido la ley"

María José García-Pelayo está muy tranquila con la polémica por las casetas de Feria pese a que el juez anulase el acuerdo de la junta de gobierno local en el que se aprobó la modificación y el otorgamiento de licencias de ocupación y uso de casetas. La alcaldesa de Jerez ha explicado que tras la sentencia, "lo primero que hemos hecho ha sido convocar a la asociación de caseteros el lunes y ahí les trasladaremos la posición que tenemos en torno a la sentencia", y quiso "aclarar algunas cuestiones que me parece que es importante aclarar. En primer lugar, el gobierno local ha hecho lo que tenía que hacer".

"En ningún caso queremos que la imagen de nuestra ciudad, la imagen de nuestra Feria, sufra ningún tipo de daño ni de perjuicio. Es decir, tenemos que proteger la imagen de nuestra ciudad y la imagen de nuestra Feria a cualquier precio. ¿Eso qué significa? Significa que prolongar un procedimiento judicial puede contaminar de alguna manera la imagen de nuestra Feria y puede contaminar de alguna manera la celebración de la próxima Feria. Y eso no se lo merece Jerez. Lo más lógico, lo más rápido, lo más fácil y también, por qué no decirlo, lo más contundente por parte del gobierno local ha sido hacer lo que hemos hecho: allanarnos y evitar la prolongación de un procedimiento que yo creo que se hubiera prolongado en el tiempo porque siempre puedes argumentar y puedes defender tu posición, pero que en todo caso creo que hubiera hecho daño a la imagen de Jerez y sobre todo, en este caso, a nuestra Feria", explicó la alcaldesa.

"En segundo lugar, hay que valorar y creo que ustedes lo saben perfectamente, pero voy a insistir, el escenario en el que se celebró la última feria. Cinco días después de que entrara en vigor la Ordenanza de la Feria finalizaba el plazo de los caseteros para solicitar licencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue que una vez que entró en vigor la Ordenanza de la Feria empezamos a solicitarle a los caseteros que fueran añadiendo o adicionando, ampliando la información que tenían que adjuntar, documentación en base a la nueva ordenanza. Recordarán ustedes que la Feria anterior nos causó problemas en la aplicación de la Ordenanza en relación con los aires acondicionados, los cuartos de baño... Es decir, fue una feria muy compleja de ordenar en la que, ¿por qué no decirlo? Bueno, por el intento que hicimos, que además me alegro de haberlo hecho, de tener una Feria lo más transparente posible, no caímos en que tendríamos que haber previsto en esa Ordenanza una disposición transitoria que nos hubiera permitido ordenar la Feria con mayor cautela, con mayor tranquilidad. No lo hicimos, pero bueno. Ahora lo estamos trabajando con las asociaciones de caseteros desde el mes de julio y esta Feria evidentemente será mucho más ordenada y sobre todo adaptada a las ordenanzas", matizó la regidora.

Pelayo continuó diciendo que "¿Qué es lo que hemos ganado con estas ordenanzas? En primer lugar, proteger nuestra Feria. Nuestra Feria se estaba deteriorando, la hemos protegido y la Feria en esta última edición es evidente que ha recibido muchas menos quejas en relación con todo. ¿Que hay que seguir mejorando? Por supuesto que sí. ¿Pero qué hemos conseguido también? Hemos introducido por primera vez en una Ordenanza la obligación del gobierno municipal de justificar por qué cada caseta va donde va. Eso no existía antes. Es decir, en las ordenanzas anteriores o con las ordenanzas anteriores, los gobiernos anteriores, incluidos el del PP, pero el del PSOE o el de otros gobiernos anteriores, colocaban las casetas donde consideraban que las debían de colocar sin dar explicaciones a nadie, ni a los caseteros ni a la ciudad".

"Nosotros creímos -prosiguió García-Pelayo- que tenemos que introducir la obligatoriedad de justificar por qué va cada caseta donde va. Creemos que es un ejercicio de transparencia. ¿Cuál fue el escenario? ¿Cuál fue el problema? La precipitación con la que entró en vigor la Ordenanza y el tiempo que teníamos para abordar su implantación el primer año".

Subrayó la alcaldesa que "lo más importante de todo es que en ningún caso la sentencia dice que se haya incumplido la ley. Lo que se han producido son defectos estrictamente procedimentales. Es decir, lo que ha faltado en la tramitación del procedimiento de concesión de licencia es un informe caseta por caseta que tenía que haber hecho la Delegación de Fiestas que era preceptivo pero no vinculante. Es decir, ese informe tenía que estar pero no vinculaba al gobierno municipal a decidir dónde iba cada caseta. Preceptivo pero no vinculante. Y ese es el informe que faltó".

"¿Qué se hizo? Pues un informe genérico de toda la Feria y no caseta por caseta. ¿Por qué? Pues por la precipitación con la que tuvimos que abordar la celebración de la última Feria. ¿Esto va a ocurrir nuevamente? Pues no. Evidentemente, pues no. Y ahora hemos pedido un informe a Sanguino, que es el gabinete que contrató el gobierno anterior para que asesorara al gobierno municipal. Les hemos pedido un informe y en el momento que tengamos el informe conoceremos exactamente la aplicación de esa sentencia", apostillo la alcaldesa.