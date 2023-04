Achraf Hakimi vuelve a estafar a Hiba Abouk

Los problemas se amontonan para Hiba Abouk. La actriz, inmersa en pleno proceso de divorcio con Achraf Hakimi, ha descubierto que el futbolista marroquí había dejado a buen recaudo todos sus bienes desde hace tiempo. Con ese pastel se ha encontrado la intérprete a la hora de denunciar la cantidad que, a su juicio, le pertenece en el proceso de separación. Así lo ha desvelado la publicación First Mag a través de su perfil de Twitter. Hiba pretendía conseguir la mitad de los bienes del futbolista con el divorcio, pero se ha llevado un duro varapalo tras conocer la situación actual de su patrimonio.

Según ha confirmado First Mag, el exjugador del Real Madrid había puesto todas sus ganancias a nombre de su madre desde hace tiempo. No es una decisión que ha tomado recientemente, sino que viene de tiempo atrás. Resulta difícil de entender que un futbolista de talla mundial que percibe millones de euros al año no tenga nada a su nombre.

Un nuevo gol por la escuadra que recibe Hiba, que ha tenido que convivir durante un tiempo con la imputación de su marido por una presunta agresión sexual, cometida mientras ella se encontraba de viaje con sus hijos en Dubái. La sorpresa ha llegado cuando la actriz y sus representantes legales han acudido a la justicia francesa para solicitar la cantidad que cree que le corresponde en el divorcio. La corte les ha trasladado que el futbolista no cuenta con ese montante de dinero.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre la actriz, que trabajará ahora junto con sus abogados para que sus hijos tengan cubierta todas sus necesidades. No se espera que pase penurias económicas, ya que Hiba es una actriz reconocida en nuestro país que también se está abriendo paso en el mundo influencer, como se puede observar en sus redes sociales.

Hiba no se va a quedar de brazos cruzados. La intérprete de El Príncipe ha lanzado un dardo a su expareja en Instagram. Ha compartido en una de sus stories una fotografía de sus hijos Amín y Naím acompañada del siguiente texto: “lo verdaderamente importante, lo único que importa. Mis hijos”. Este gesto se ha interpretado como una indirecta hacia el futbolista, que según ha desvelado muchos medios está más preocupado de salir de fiesta que de hacer vida en familia.