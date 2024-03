Alice Campello defiende a sus hijos de los ataques de odio

Alice Campello ha comprobado en sus propias carnes lo enfermiza que pueden llegar a ser las pasiones en el mundo del fútbol. La mujer de Álvaro Morata ha denunciado a través de las redes sociales los ataques de odio que han recibido ella y sus hijos por parte de un individuo, por el mero hecho de ser del Atlético de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata)

A tenor de las palabras de la influencer no sería la primera vez que soportan una situación incómoda por culpa de los colores de su equipo. “Por culpa de este tipo de personas a veces no salimos de casa cómodos con nuestros hijos. Se ha puesto a insultar a los niños por ser de otro equipo. Me parece alucinante que un hombre empiece a gritar a unos críos y a una mujer”, ha comenzado diciendo.

“Me ha dado pena no haberle fotografiado la cara para que pase vergüenza. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre, pero a partir de ahora les voy a subir la cara para que les dé vergüenza delante de mucha gente”, ha denunciado Alice junto a una fotografía en la que el individuo aparece de espaldas.

Hace tres años, la familia de Álvaro Morata pagó los platos rotos de un fallo del delantero en el terreno de juego. En aquella ocasión fueron la diana de la ira y las amenazas de muchos aficionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata)

Pese a todo, la joven sigue adelante con su vida en la semana en la que ha cumplido 29 años. Una nueva vuelta al sol que ha festejado con una celebración sorpresa promovida por Álvaro Morata. “Qué orgulloso estoy de ti, de la persona que eres, de la madre y de la esposa que eres y del esmero que pones en tu trabajo. Muchas gracias por estar siempre ahí en todos los momentos difíciles en los que sentí que estaba en el fondo. Siempre estás ahí para ayudarme y volver a levantarme. Eres el amor de mi vida y quiero disfrutar de cada cumpleaños tuyo”, ha escrito Morata para felicitar a su mujer.