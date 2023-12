Ana Brito: "Si hay gente que ha encontrado el amor en una aplicación, tú también puedes lograrlo"

Ana Brito (Madrid, 33 años), una de las últimas colaboradoras de TardeAR, se ha convertido en una estrella de las redes sociales gracias a su ingenio y sentido de humor. La presentadora del pódcast Poco se habla con Xuso Jones expone sus conclusiones del primer informe sobre la confianza en las citas que ha lanzado Badoo.

–¿Qué conclusiones saca del informe que ha realizado Badoo sobre la confianza en las citas? –Una de las cosas que más me ha impresionado es el hecho de que haya tanta gente con una confianza tan baja en las citas. En el estudio habla de un 31% con lo que implica eso para la salud mental. El hecho de estar constantemente bombardeado de imágenes relativamente utópicas de esas relaciones perfectas a través de las redes sociales hace que busquemos esa perfección. En el momento en el que no la encuentras aparece la desconfianza en el amor. Todos al final hemos sentido en esas citas que nos han podido hacer ghosting, luz de gas… Son experiencias negativas que pueden aparecer en las citas.

–¿Cree que se puede encontrar el amor en este tipo de aplicaciones? –Sí, al 100%. Tengo más de cinco amigas muy cercanas que actualmente están casadas con gente que han conocido a través de las aplicaciones.

–¿Ha utilizado alguna vez en su vida una app de citas? En caso afirmativo, ¿cómo ha sido su experiencia? –Sí, con mis amigas la he usado constantemente. El hecho de estar rodeada de gente que las utiliza y la intriga de ver que contesta o no… Es imposible no recurrir a estas aplicaciones que son magia pura.

–¿Qué consejo le daría a una persona que recurre por primera vez a Badoo para concertar una cita? –Badoo en el estudio ha estado muy acertado. Pone en valor que uno siempre tiene que ser uno mismo, ese es uno de los principales consejos. Hay que ser muy claro con los objetivos que te marcas y qué cosas te gustan y cuáles no. También tiene que haber interés, si te metes de vez en cuando, y un día contestas y otros no, la aplicación pierde su funcionalidad. Ese interés lo tiene que percibir la otra persona.

–Con la irrupción de las aplicaciones de citas, ¿se ha perdido el cortejo tradicional cara a cara? –Creo que la vida ha cambiado. Es que antes las mujeres no podían salir al menos que alguien las sacara de casa, aunque sea un amigo. En el día de hoy no nos da la vida. Ahora la mujer trabaja, es completamente independiente y la vida nos consume. Llega un momento en el que tu red llega a ser más pequeña y cambias de ciudad y no conoces a nadie. Este tipo de aplicaciones no tiene porque tener un único fin romántico, conozco a muchas personas que por trabajo han cambiado de ciudad y a través de estas aplicaciones han creado su círculo de amistades.

–¿Qué destaca el informe sobre la actitud de los andaluces en las citas? –Más del 43% de los andaluces ha sufrido ghosting, lo que quiere decir que debe ser una práctica reiterada en Andalucía. De los datos del informe se extrae la conclusión de que la gente no es sincera. En sus perfiles, los andaluces no son tan auténticos, y eso choca con las preferencias de los usuarios de estas aplicaciones que buscan la autenticidad, entre ellos los propios andaluces. En general, las expectativas que tenían depositadas en esas citas eran muy altas y poco realistas.

–¿Qué se puede hacer para que los usuarios dejen a un lado sus prejuicios y confíen más en las aplicaciones para ligar? –Si hay gente que ha encontrado el amor en estas aplicaciones y ha dejado atrás los prejuicios, tú también puedes lograrlo. A día de hoy el uso de las aplicaciones de citas supera los 366 millones de usuarios. Badoo, en concreto, pone la tecnología a tu favor para que la experiencia sea más segura. Con su inteligencia artificial fomenta evitar las mentiras y las malas conductas para que los usuarios encuentren lo que están buscando.