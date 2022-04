Así es Belén Perea; la joven que pasea abrazada con Froilán

Es la nueva amiga de un Felipe de Marichalar renovado y que ha decidido llevar una vida alejada del foco mediático. Belén Perea es la joven que aparece en unas cariñosas fotos junto con el sobrino del rey por las calles de Madrid. Ambos mientras caminaban, miraban atentos el móvil de la joven en una estampa cargada de complicidad. De hecho, las imágenes son la excepción a la vida discreta que quiere llevar a cabo el hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, centrado ahora en sus estudios universitarios.

El círculo de amistades de Felipe de Marichalar ha cambiado, ocupando un lugar destacado Belén Perea. La joven, que estudió en el mismo internado de Sigüenza (Guadalajara) que Froilán, se ha convertido en su principal apoyo. De momento, parece que no ha pasado de ser una buena amiga, aunque el tiempo dirá si la amistad puede tornarse en algo más.

Ya en diciembre del pasado año, se comenzó a relacionar a Froilán con Belén Perea, cuando vieron la luz unas imágenes en las que aparecían junto a un grupo de amigos disfrutando de la noche madrileña. En esas imágenes, como en las actuales, se aprecia una complicidad especial entre ambos. Cabe recordar que al sobrino de Felipe VI no se le conoce pareja desde su ruptura con Mar Torres.

Belén Perea, de 25 años de edad, es una influencer y modelo que cuenta con 55.400 seguidores en Instagram. Ha cursado los estudios de Dirección de Marketing y Comercio Digital y está haciendo las prácticas en una agencia de comunicación madrileña. Además, muestra un perfil muy activo en las redes sociales, donde comparte sus looks y nos deleita con estupendos posados. Su presencia en las redes está ganando peso desde que se le relaciona con Froilán. Por lo tanto, estamos ante un perfil emergente y aún por explotar. La joven también mantiene una amistad social con Victoria Federica, la hermana de Froilán, ya que ambas se siguen en Instagram.

En el mes de marzo, durante la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, los periodistas le preguntaron sobre su posible relación sentimental con el nieto del rey emérito. “Yo ya lo he dicho, es mi amigo. Si no ha habido nada no puedo hablar de ruptura exactamente. Esto es un desfile, yo no he venido para hablar de mi vida privada”, respondía de manera tajante a los medios presentes en la pasarela de moda.

Pese a ello, parece que el hermano de Victoria Federica ha encontrado un gran apoyo y una confidente en la influencer, y quien sabe si una nueva ilusión. Un reencuentro inesperado para el joven, ya que ambos estudiaron juntos en el Colegio Episcopal de la Sagrada Familia, en Sigüenza. Precisamente el mismo internado en el que estuvo Mar Torres, la exnovia del sobrino de Felipe VI y heredera de la conocida marca de embutidos El Pozo. Parece que Froilán tiene una especial predilección por sus compañeras de colegio. De ahí salió su primera novia Carlota Cortina, la segunda Mar Torres y puede que la tercera.

Desde que se conociera su amistad con Froilán la prensa del corazón se ha apresurado para obtener imágenes de la joven. De este modo, los medios hicieron público un vídeo en el que la influencer salía orinando en plena calle a altas horas de la madrugada. Belén Perea, hundida por dichas imágenes, cargó con dureza contra la prensa. “Es vergonzoso lo que habéis hecho”, declaró.

La modelo mallorquina está volcada con su perfil de Instagram. En su cuenta personal podemos observar su street style con looks que van desde Zara, Shein y hasta marcas más asequibles como Primark. La joven apunta maneras en el mundo de la moda. Ahora está centrada en desarrollar su carrera como modelo y profesionalizar su imagen en las redes sociales.