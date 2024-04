Bruce Willis: su familia se prepara para lo peor

El delicado estado de salud de Bruce Willis hace que tanto él como su familia estén preparados para lo que pueda venir. La demencia frontotemporal que padece es una enfermedad sin cura que daña sensiblemente las células cerebrales. A día de hoy su familia se ha convertido en el gran apoyo del actor. Su expareja, Demi Moore, intenta pasar todo el tiempo que puede junto a Bruce Willis. La madre de sus tres hijas (Rumer, Scout y Tallulah) ha desvelado a su entorno más cercano cuál es el verdadero estado actual de salud de Willis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Moore (@demimoore)

Según recoge Intouch, la actriz ha reconocido que Willis se está apagando poco a poco y se están preparando para su adiós. “Se siente extremadamente agradecida y abrumada por las emociones. Ella ha estado repasando su vida con él y está agradecida por todas las cosas por las que han pasado. Siempre dejó que sus hijas fueran quienes querían ser”, ha resaltado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Moore (@demimoore)

Willis, que cumplió 69 años el pasado 19 de marzo, está afrontando los peores momentos de su vida. La demencia frontotemporal le impide reconocer a sus familiares y ha perdido sus habilidades comunicativas. “Su memoria de desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce”, comentan desde su entorno más cercano.