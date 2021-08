Dolly Parton escribirá su primera novela a los 75 años

Talentosa, creativa, rebelde, bondadosa y carismática. Así podríamos calificar a la cantante de country estadounidense Dolly Parton. Un auténtico torbellino que este pasado 2020 ha revolucionado las masas con sus acciones y que ha conquistado los corazones de pequeños, medianos y mayores, famosos y casi del mismísimo Papa.

Acompañada siempre de una voz prodigiosa, una peluca rubia platino, unas larguísimas uñas y cuerpo de infarto, nadie puede negar que su efecto explosivo ha cautivado a todos a lo largo de los años.

Su personalidad arrolladora también la ha ayudado en el camino y sobre todo, a estar en el ojo del huracán. ¿Uno de sus últimos movimientos? La donación el pasado año de 1 millón de euros para la vacuna Moderna en la lucha contra el Covid.

Ahora ha sido James Patterson, el autor de referencia para los famosos que quieren iniciarse en el noble arte de la ficción, el nombre protagonista en la enrevesada mente de la cantante para la realización de futuros proyectos.

El pasado 10 de agosto, el escritor anunció que comenzaría a trabajar junto a Dolly en la creación de su novela debut.

Run, Rose, Run (“Corre, Rose, Corre”), título del libro que llevará a cabo la pareja, verá la luz el próximo 7 de marzo de 2022 y será publicado bajo el sello Little, Brown and Company.

Run, Rose, Run cuenta la historia de una chica que se muda a Nashville para poder cumplir su gran sueño de ser una estrella de música country.

No obstante, según el comunicado de prensa, “el origen de sus canciones desgarradoras es un terrible secreto que ella ha tratado de esconder por todos los medios. Pero el pasado del que huyó está tratando de alcanzarla para controlar su futuro, incluso si eso significa destruir todo aquello por lo que tanto ha trabajado”.

Además de esta interesante novela, la artista ha creado un disco homónimo que tendrá doce nuevas canciones originales y que lanzará a la venta como acompañante a su libro.

La cantante afirmó a la revista People, que además de estar muy emocionada por el lanzamiento conjunto de ambos proyectos, compuso todas las canciones de su disco basándose en los personajes y situaciones del libro.

Podrás leer la historia y además imaginarlas al compás de una banda sonora de lo más especial. Un éxito asegurado.

Una caja de sorpresas

Aunque todos sabemos que Dolly es una persona con una personalidad increíble y un carácter de otro planeta seguro que hay algunas curiosidades de la cantante de las que no tienes ni idea.

¿Sabías que escribió dos de sus mayores éxitos en un mismo día? Se trata de Jolene y I Will Always Love You, fue en una única tarde en el año 1973.

Empezó a tocar la guitarra a los 10 años y desde entonces nunca ha parado. Su pueblo natal tiene una estatua de bronce en su honor y es una fiel defensora de la mujer y su papel reivindicativo en cada una de sus canciones.

Casada desde hace 50 años con su marido al que conoció en Nashville con tan solo 18, es la madrina de la cantante Miley Cyrus y considerada como un auténtico icono del pop.

Actriz durante los años 80, es poseedora de 7 premios Grammy y cuenta con dos nominaciones como compositora a los Oscar sobre sus hombros.

Desde luego, Dolly es un personaje que nunca dejará de sorprendernos.