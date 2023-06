Enfado monumental de Joana Sanz: no aguanta más a Dani Alves

La entrevista a Dani Alves que ha conseguido en exclusiva la periodista de El programa de Ana Rosa y La Vanguardia, Mayka Navarro, ha salpicado directamente a Joana Sanz. El futbolista ha hecho alusión a la que todavía es su mujer, considerando que es la única persona a la que tiene que pedirle perdón por la infidelidad. Alves ha vuelto a proclamar su inocencia y entre otras cosas ha reconocido que no guarda ningún tipo de rencor hacia la denunciante.

Pues bien, a Joana Sanz no le ha sentado nada bien las palabras de su marido y se encuentra muy disgustada. Así lo avanzó en exclusiva el programa Cuatro al día que señala como el principal motivo del enfado de la modelo el hecho de que su nombre vuelva a aparecer en el foco mediático. La modelo quiere iniciar una nueva vida lejos del exjugador del FC Barcelona, por lo que prefiere mantener las distancias y enfocar toda la atención en sus compromisos profesionales.

De hecho, la tinerfeña no sabía nada de la entrevista. Dani Alves no le había dicho nada de sus intenciones y la entrevista le ha pillado por sorpresa y en México, donde está pasando unos días. El programa de Ana Rosa ha sido el que ha transmitido las primeras declaraciones de la modelo. “Al enterarme me ha bajado el azúcar. Yo no quiero saber nada de Dani, paso totalmente, que Dani haga, deshaga y hable lo que le apetezca”, ha asegurado.

Una de las cuestiones que menos gracia le ha hecho de la entrevista a Joana Sanz ha sido la referencia directa hacia su persona. “La única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida. Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas. Han sido, están siendo y serán días muy duros para ella. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer. Aunque quizás ella sí se equivocó conmigo”, ha contado a Mayka Navarro desde la prisión de Brians 2.

Desde que se conoció la noticia de la presunta violación cometida en la discoteca Sutton de Barcelona, Joana Sanz ha vivido una montaña rusa de emociones. Tuvo que digerir sola el fallecimiento de su madre, que llevaba tiempo luchando contra una grave enfermedad, y para colmo su marido ingresaba en prisión acusado de agredir sexualmente a una joven. La maniquí, que ha visitado en varias ocasiones a su esposo en la cárcel, ha adoptado diferentes posturas sobre el asunto, pero ahora parece claro que no quiere saber nada del futbolista brasileño e iniciar una nueva vida lejos de todo lo que les une.