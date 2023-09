Fernando Hierro y Fani Stipkovic: boda sorpresa en México con 12 invitados

Fernando Hierro y Fani Stipkovic se han casado por sorpresa. La feliz pareja ha contraído matrimonio en la terraza de la Casa de Pedro Loza, un palacio del siglo XIX situado en Guadalajara (México). En enlace se ha producido tan solo unas semanas antes de que sean padres de su primer hijo en común.

De acuerdo con la información publicada por la revista ¡Hola!, la boda, de carácter civil, ha transcurrido en la más estricta intimidad y con una pequeña muestra de invitados, tan solo 12. El lugar escogido para el enlace es México, donde ahora mismo Fernando Hierro trabaja como director deportivo del Chivas de Guadalajara.

“No tuvimos tiempo de organizar una boda tal y como nos hubiese gustado, con la familia y con los amigos al completo. Por eso decidimos que lo tendríamos, pero para nosotros. Algo así como la coronación de nuestro amor. Algo que iba a ser solo nuestro. Algo íntimo, pequeño, sin ningún show… Pero un gran paso adelante para formalizar la familia en ciernes. Tenemos mucha gente por ambas partes con los que nos hubiese gustado compartir este día, pero, como no era posible al 100 por 100, decidimos que fuera algo más pequeño. Para nosotros y para nuestro niño”, han declarado en la revista ¡Hola! en exclusiva.

Fani Stipkovic, que ha lucido un vestido de encaje de corte sirena de la firma Vera Wang, se ha mostrado radiante tras darse el sí quiero con Fernando Hierro. “Con este embarazo, no sé, pero me siento zen, muy tranquila. Ni entonces ni ahora he sentido el estrés que normalmente tienen las novias por que todo salga bien. Me he sentido en paz, llena de amor y feliz de compartir este momento íntimo exclusivamente con el amor de mi vida", ha señalado.

La periodista croata se ha deshecho en elogios hacia el exfutbolista del Real Madrid. “Fernando es la mejor persona que he conocido en mi vida. Tiene un corazón tan puro, tan grande, tan honesto… No he podido elegir un padre mejor para mi hijo. Quizá, el momento más intenso y romántico para mí fue ver su mirada llena de amor colocándome el anillo. Vi algo muy honesto y transparente en sus ojos. Vi a alguien que de verdad me quería y quería compartir su vida conmigo. Igual que yo con él”, ha destacado.

La esposa del exseleccionador nacional ha recordado cómo los sentimientos de ambos han aflorado durante la ceremonia. “Pensábamos que iba a ser llegar, leer los votos y nada más. Pero no. Recordamos toda nuestra historia de amor. Desde la primera vez que nos miramos a la primera vez que mantuvimos una conversación y a nuestro primer almuerzo juntos… Y los ojos se nos llenaron de lágrimas a ambos. Fue algo precioso, porque también tuvimos la oportunidad de declararnos nuestro amor con nuestras palabras. Las que nos salían espontáneamente. Palabras auténticas y puras”, ha rememorado.

Fani Stipkovic, 14 años menor que el exfutbolista malagueño, es una periodista nacida en Croacia, pero afincada en España desde hace varios años. En nuestro país conoció a Fernando Hierro y el flechazo fue inmediato. La presentadora, de cabello rubio y ojos azules, es una amante de los animales y el deporte.