Grave altercado entre Piqué y el hermano de Shakira

Crece la tensión entre Gerard Piqué y el entorno de Shakira. El exfutbolista del FC Barcelona ha realizado la primera visita a Miami desde que su ex decidiera mudarse con sus hijos y dejar atrás su etapa en Barcelona. Los pasos de Piqué por Estados Unidos han levantado una gran expectación entre los medios que han hecho un seguimiento exhaustivo de todos sus movimientos. El gerente de Kosmos se ha alojado en un hotel de lujo, ha disfrutado en la piscina junto a sus hijos y ha llevado a cabo varias salidas para comer en restaurantes de Miami, entre ellos una mítica pizzería de origen napolitano.

Por ello, la diversión ha sido la tónica predominante en esta primera visita de Piqué a Miami, donde podría adquirir un inmueble que le permita estar más cerca de sus hijos. No obstante, algunos medios latinoamericanos apuntan a que la visita ha estado empañada por un grave altercado. La periodista Verónica Bastos ha asegurado en el programa La mesa caliente de Telemundo que entre el exfutbolista y el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, se ha producido un encontronazo.

“La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana”, ha contado sobre el incidente.

La periodista de Telemundo ha afirmado que varios agentes han tenido que intervenir para poner fin al altercado. El equipo del programa ha realizado una serie de pesquisas para encontrar un atestado o informe de los hechos pero no han podido dar con ningún documento. “Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, ha destacado.

Hasta el momento ninguna de las dos partes se ha pronunciado sobre el altercado. En realidad tampoco se espera ningún tipo de declaración al respecto, ya que tanto Piqué como Shakira son conscientes de que este tipo de comportamientos manchan su imagen y reputación.