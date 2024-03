Hotel Flamingo, cuando la música hace el papel de Celestina

El dúo formado por Andrea Guasch y Rosco lleva la música del folklore norteamericano en las venas. Después de haberse conocido en el musical La llamada en 2019, y de haber unido sus vidas personales mientras daban sus primeros pasos con Hotel Flamingo, han pasado por Tu cara me suena y lanzado el álbum Discos y Vinilos. Ahora presentan su nueva canción, Soy mejor, que nos lleva directamente al continente norteamericano. El single explora el country y los sonidos más auténticos, mientras las guitarras se alían con las voces de Rosco y Andrea Guasch.

–¿Cómo surge el grupo Hotel Flamingo? –Andrea: Rosco y yo nos conocimos hace unos años en el musical de La llamada y empezamos a ver que teníamos mucha afinidad musical. A los dos nos gustaban los mismos grupos musicales (Los Eagles, Los Beatles, John Mayer). Empecé a cantar con él en sus conciertos y poco a poco surgió una relación amorosa. Componíamos en nuestros ratos libres, en viajes que hacíamos, en casa… Al final unimos todos esos temas y grabamos nuestro álbum Discos y Vinilos. Así surgió el grupo Hotel Flamingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Guasch (@andreaguasch)

–¿De dónde procede el nombre del grupo? –Rosco: Hotel Flamingo es un hotel de Las Vegas. Andrea y yo viajamos en 2019 a Las Vegas. Allí nos casó un Elvis Presley en una de las famosas capillas y dormimos en el Hotel Flamingo. Quisimos que el nombre del grupo tuviera algo que ver con ese viaje y le pusimos el nombre del hotel más hortera y antiguo de Las Vegas.

–Hotel Flamingo es un grupo difícil de encasillar musicalmente. ¿Cuáles son vuestras referencias en el mundo de la música? –Andrea: Nos gusta mucho el country y el rock. Nuestras influencias son Los Beatles, Los Eagles. De ahora nos gusta mucho Jhon Mayer. –Rosco: En este single, Soy mejor, hay reminiscencias de un montón de bandas de los 60 y 70, con un toque más pop y en castellano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Guasch (@andreaguasch)

–¿Cómo lleváis lo de ser pareja musical y sentimental? –Andrea: De momento muy bien. No nos tiramos de los pelos (risas). Nos complementamos muy bien. Nos conocemos perfectamente, nos vamos apoyando, cuando uno está más bajito el otro tira más de él. Nos ha ayudado a conocernos más, a madurar como pareja y a saber que es una relación de verdad.

–Ambos contáis con pasado en la televisión, Andrea Guasch en Tu cara me suena y Rosco en La Voz, ¿Qué aprendizaje habéis extraído de esas experiencias? –Andrea: En Tu cara me suena hay un aprendizaje que está relacionado con salir de tu zona de confort. Vas haciendo personajes diferentes y estás muy expuesta. La televisión no es algo más que un escaparate. –Rosco: La televisión es una buena promo. Hay programas que te pueden cambiar la vida, pero los que se presentan a talents shows con la esperanza de convertirse en David Bisbal están equivocados. Eso es un error, lo que la televisión te dé, bienvenido sea.

–¿De qué habla Soy mejor, vuestro último single? –Andrea: Es el primer tema que hemos hecho de desamor. Casi todas las canciones que hemos hecho anteriormente hablan de amor en sus diferentes vertientes. Es una canción que habla de romper con algo, que no es el caso nuestro personal (risas). Pero, sí lo hemos podido vivir con otras parejas. Hemos querido que dentro del desamor hubiera dos historias que contar. Cuando canta Rosco se refiere al sufrimiento y a la dependencia emocional de alguien. Mi parte habla del empoderamiento, que no necesitas a nadie para quererte y ser libre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Guasch (@andreaguasch)

–Aparte de Hotel Flamingo, ¿en qué otros proyectos estáis trabajando? –Rosco: Tenemos una banda que versiona covers de la música de California de los años 70. Solemos tocar siempre en Madrid. Con ese proyecto tenemos muchas ganas de salir por España, siempre que Hotel Flamingo nos los permita. –Andrea: Hace poco he finalizado mi participación en Amar es para siempre, la serie mítica de Antena 3, en la que he tenido el honor de formar parte de la última temporada.

–Os habéis casado tres veces con diferentes temáticas. ¿Habrá una cuarta? –Andrea: Yo me casaría cada año. Es tan divertido. Juntar a la gente que quieres y que te quieren es un regalo. Si tuviera el dinero y el tiempo me casaba una vez al año (risas).