India Martínez: "En mi libro hay cosas que la gente ni se imagina que va a encontrar"

Decía Mark Twain que si dices la verdad nunca tendrás que recordar nada. Esto es lo que parece haberle sucedido a India Martínez a la hora de plasmar su verdad en su primer libro, Verdades a medias. Lanzado el 25 de marzo, la artista hace un recorrido sobre experiencias, vivencias, pensamientos y sentimientos a partes iguales, despojándose de cualquier escudo y haciéndonos partícipe de la persona que origina y alimenta a la artista.

- Llegas con el lanzamiento de tu primer libro, Verdades a medias, el cual nace de una necesidad tuya durante esta pandemia ¿Cómo va cogiendo forma?

- Realmente lo tenía planteado desde hace más tiempo, pero es ahora cuando he tenido el tiempo para acabarlo antes. Ahora le he podido dedicar plenitud al hecho de poder desahogarme, a seguir completando todo lo que traía ya escrito, a darle forma, añadir elementos nuevos... Esta necesidad nace de que me apetece mostrar esa parte de mí que normalmente no muestro. De hecho, hay cosas aquí escritas que incluso me guardo a veces en las canciones o lo que hay incluso detrás de esas mismas canciones que, a veces, ni siquiera da tiempo a explicar. Todo el mundo sabe que las canciones contienen historias que nacen de una determinada manera, de un sentimiento o de una inspiración. Sin embargo, en este último disco por ejemplo, tengo una canción que se llama El aire y el baile pues en el libro podemos encontrar Detrás del aire.

Tal y como dice el título, Verdades a medias, también hay canciones que nunca vieron la luz, o bien porque no tuvieron cabida en algún disco, porque no las completé o porque se quedaron abandonadas, o bien porque no me coincidían en ese momento con la métrica y eran temas más cercanos a la poesía.

- En la vida de un artista hay pocos momentos para ese parón que provocó el pasado año el confinamiento y es ahora el momento en el que estamos empezando a ver el resultado de esa pausa.

- Claro, a veces por uno mismo cuesta pararse. Esa es la realidad y, de una forma u otra, tu creatividad no descansa: tú paras el ritmo por un confinamiento pero yo soy muy inquieta en ese sentido creativo.

Nunca paro de inventar y, de repente, tenía más tiempo para mí, para pensar, para reflexionar e incluso para dibujar. El dibujo es parte de mí, una forma de trasmitir y contar cosas a través de mis propios dibujos desde muy pequeña. Hay partes que tenía escritas en libretas o en notas del móvil desde hace muchísimos años que he vuelto a releer, y me han servido para escuchar tanto a la India o la Jenni de hoy como a la de hace tanto tiempo.

De esta manera, hacía el trabajo tanto de meterme en la piel de esas épocas en que viví lo escrito como lo que soy ahora, me ha encantado la experiencia ya que he sacado cosas de mí que ni siquiera sabía que estaban ahí, o que permanecían muy ocultas.

- Has realizado un doble proceso donde tu público puede descubrir partes de India que desconoce musicalmente al mismo tiempo que tú misma vas descubriendo esas facetas tuyas.

- Exacto. También yo soy una persona que se da poco a poco y esto es una forma de aumentar esas ganas por seguir dándome. Esta es una vertiente más mía que mucha gente desconoce y creo que todos conforme vamos teniendo confianza con ciertas personas, e incluso con uno mismo, se va mostrando más como es y no me refiero solo a la cara buena.

Siempre intentamos mostrar lo mejor de nosotros, tanto en redes sociales como de cara al público, pero esos momentos en los que te sientes hundido, frágil, con luchas internas..., esos los callamos para nosotros, por lo menos a mí me pasa pero lo que yo hago es que los convierto en canciones. Pero mi pregunta era precisamente dónde va todo aquello que se queda fuera de las canciones.

Porque todo eso queda para mí pero, en este caso, ha quedado plasmado en un libro hechos poemas, relatos, dibujos... me he dejado muchísimo llevar, he contado incluso más de la cuenta, pero me alegro muchísimo porque me he quedado muy a gusto y muy tranquila.

- En este libro tenemos un repaso por toda tu vida, un viaje hacia la persona de India Martínez entre relatos, poesía e ilustraciones.

- Ha sido un reto enorme y gigante pero creo que me ha liberado muchísimo. Me ha encantado la experiencia de meterme dentro de mi propia fantasía, ya que muchas cosas son pura fantasía. Si la poesía, por ejemplo, fuera cien por cien real y autobiográfica sería como un prospecto. Entonces, al final, te dejas llevar a la hora de contar las cosas en forma de metáforas o de encontrar la forma de profundizar y esto es un viaje súper bonito.

- Ocurre que, a veces, se tienen tantas cosas que contar que ni siquiera se sabe por dónde empezar. En tu caso, ¿Cómo te estructuraste?

- Claro es que en ocasiones ni siquiera sabes por dónde comenzar. Yo primero empecé a recopilar todo lo que tenía de años anteriores, empecé a ir guardando todo lo que me gustaba y despojándome de todo aquello que no me trasmitía o no me decía nada. Después había otras que partiendo de una idea previa las he ido completando y he ido proponiéndome temáticas sobre las que me apetecía hablar.

- ¿Qué ha supuesto esta organización de escribir un libro en tu crecimiento a nivel artístico y personal?

- Sobre todo el saber que soy capaz. Hasta entonces no me creía capaz de completar un libro, de escribir de esta manera y sacar todo esto de forma fluida y ordenada con un sentido. Al final, con este proceso te demuestras a ti misma que puedes y que todo esto está aquí dentro. Ha supuesto una evolución y el poder creer en mí misma. También te das cuenta que los demás también creen en mí y me da más confianza en mí misma y que quiera dar más de mí. Esto es muy bonito, contar dentro del equipo con gente que, como la editorial, desde el minuto 1, sin haber leído siquiera nada mío, confíen. Eso es muy grande porque ¿y tú como sabes que yo voy a escribir bien un libro si nunca lo he escrito?, entonces al principio cuesta.

- Yo no soy escritora y tengo muchísimo respeto a la profesión y a los grandes escritores, ni siquiera pensaba que hubiera leído lo suficiente como para escribir un libro. Yo tengo mis vivencias, por supuesto, pero este libro ha escrito siempre desde el respeto y el cariño.

- Es tu primer libro y hay un nivel de exposición de la persona de India Martínez muy alto, incluso has reconocido que has contado más de la cuenta, ¿existía ese vértigo a abrirte de esta forma?

- Al principio te lo replanteas. Después, como todo ha surgido tan natural eso se desvanece y se va, porque al final soy yo misma: no estoy inventándome nada. Cuando creas una pose de algo que tú no eres para mí eso da más vértigo y más miedo porque como te quiten la máscara no hay nada debajo. Yo me he dado cuenta de eso: cuanto más libre soy en hablar y en mostrar como soy más feliz soy.

- Ahondas mucho en tu interior, encontramos un pasaje en el que incluso reflejas ese sentimiento de no sentirte a gusto en este mundo. Tenemos la unión de la persona y la artista que el público desconoce.

- Claro y es que, al final, ¿Quién sería India sino fuera de la mano de Jenni?. Todo eso se desmoronaría, no puedo separar las dos cosas, yo soy las dos personas. India se alimenta de las vivencias de Jenni como persona, de sus vivencias, de sus amores, de lo que piensa, lo que siente y lo que le ha pasado. Son cosas incluso cotidianas que te sorprenden pero que están ahí y forman parte de mí, historias que después hacen que en determinada canción te emociones, llores, te diviertas... o, incluso, que sientas más tuya. Todo esto hace que puedas mirar a alguien a la cara y se la entregues a alguien que es lo que hace que puedas conectar con el público. Creo que esto ha sido importante para eso, para el hecho de saber que detrás de esa India Martínez que vemos en el escenario hay una persona tímida a veces, pero que tiene estos sentimientos y piensa tal y como se refleja en el libro.

- En este libro además tiene mucha cabida la música, dedicas incluso una poesía al flamenco con quizás cierta nostalgia de la India presente hacia este estilo.

- Yo tengo el flamenco muy presente pero es cierto que quizás a la gente no le ha dado tiempo a ver lo suficiente. Esa es la nostalgia de la que me hablas. Siempre que yo he cantado flamenco más clásico no se ha registrado como tal, eso es verdad. Este poema habla de ese flamenco del que cuando hablo se me llena la boca y me da pellizco. Nombro canciones y piezas haciendo poesía con sus autores, con esos genios como Paco de Lucía, Camarón o esa mariposa blanca revoloteando entre Loles y Manuel. Todo eso es esencia mía, mi música tira por lo que soy, yo nunca me he considerado una cantaora para ser exclusivamente cantaora. Al final hago la música que a mí me nace y el flamenco clásico está y estará siempre, habrá discos que serán más flamencos, piezas que dentro de un disco de mis propias canciones acaben, por ejemplo, con una nana de Camarón o con unas alegrías con mi visión personal. Pero como siempre digo habrá un disco de flamenco en un futuro hecho a conciencia y ahondando aún más en mi raíz.. El disco anterior, Palmeras, ahondé un poco pero en mis orígenes no en mi raíz, es un disco que recoge mis orígenes mezclados con esos viajes que realizo entonces inevitablemente tiene esas influencias. Pero no descarto que algún día tenga un disco enteramente de flamenco.

"Hago la música que a mí me nace y el flamenco está siempre estará presente"

- Otro de los pilares fundamentales, tanto de tu vida como de este libro, es tu familia. Conocemos parte de ella por tus redes sociales pero es en este libro donde descubrimos también nuevos aspectos.

- Son un pilar y una unión que a mí me hacen estar con los pies en el suelo, tranquila, teniendo ese cariño que desde fuera en ocasiones no se ve, tan solo cuando subo alguna foto con mis hermanas o mis padres. Pero es cierto que hay varios pasajes que les dedicó y que están ahí.

- Es muy interesante la carga tan significativa que consigues trasmitir con los relatos y las ilustraciones de manera que funcionan, junto a las poesías, como un engranaje perfecto.

- Es exactamente así porque a mí, de repente, me ha encantado muchísimo hablar en prosa porque normalmente suelo hacerlo solo de la forma en que se estructuran las canciones: la rima, las estrofas... y eso te hace trabajar de otra manera, más concienciada, donde no te valen todas las palabras. Y entonces me llega la oportunidad de escribir de esta forma, en prosa, y nunca lo había hecho. Yo siempre, hasta sin quererlo, acabo rimando y la prosa me ha liberado muchísimo, he notado como fluía muchísimo más. De hecho, de las cosas que tenía guardadas casi todas tenían rima y he hecho el trabajo inverso de: "esta vez no voy a rimar". Y eso me ha abierto aún más si cabe, ha sido otro mundo en el que caben aún más historias que contar. Así que todo esto sirvió para estructurarme a mí misma, de manera que me dije que iba a usar la prosa para contar anécdotas o cuentos; y después ciertas poesías servían para rematar el relato. Por eso en muchas de las partes de Verdades a medias se sigue la estructura de primero un relato y después su correspondiente poesía.

De hecho es que este fluir ha sido tal que una vez terminado el libro yo seguía escribiendo. Me dijeron que me dejara llevar y ahora ya no podía parar.

- Volvemos a ese crecimiento del que hablábamos antes para todo lo que te aporta la creación de este libro incluso en tu propia música.

- Así es, tu piensa que hay cosas muy personales que normalmente en entrevistas o como persona yo misma no las cuento. Incluso en las propias canciones esas verdades están disfrazadas, por eso el título de Verdades a medias, porque no se terminan de decir todas las cosas. Y entonces yo me dije a mí misma que por qué no iba a contarlas si yo me siento a gusto y confiada y, además, me apetece mucho compartir todo esto y no guardarlo. Y aún así aún queda mucho por seguir contando hasta tal punto de que si hubiera un siguiente ya tendría muchísimo material.

Aquí hay cosas que a lo mejor la gente ni se imagina que va a encontrar, de todo lo que hay detrás de la persona de India Martínez. Incluso hay otras que quería seguir tapando pero creo que era el momento para hacerlo. Por ejemplo, en la canción de El aire y el baile que antes te comentaba, la palabra Hermana no la iba a decir con el propósito de que cada persona que la escuchara se la llevara a donde quisiera, sin especificar con quien o a quien. Pero de repente al introducir la palabra Hermana para mí todo tenía un sentido, el público ya sabía de donde viene esa canción y relacionarlo con cualquier cosa que me pudiera haber sucedido con mi hermana. Y eso me parece muy bonito, el hecho de hablar las cosas y nombrarlas de manera directa.