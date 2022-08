JLo y Ben Affleck se separan por un buen motivo

Jennifer López y Ben Affleck siguen siendo la pareja del momento, a pesar de que han pasado ya tres semanas desde que se casaran de forma totalmente sorpresa y secreta en Las Vegas el pasado 16 de julio. La historia de amor que comenzó hace ya 20 años y que se retomara recientemente sigue estando en el centro de la opinión pública e informativa. La pareja ha aterrizado tras su increíble luna de miel por Europa, la cual tuvo paradas como la célebre ciudad de los enamorados París, de la cual han ido compartiendo diversas imágenes mostrando su amor e ilusión en esta nueva etapa de su relación.

No obstante, a pesar de estar muy enamorados, parece ser que tal y como informa el medio ‘Hollywood Life’, JLo y Ben Affleck habrían decidido separarse, de mutuo acuerdo, durante un período breve de tiempo. La causa la encontramos en que este distanciamiento los ayudará a echarse de menos y a mantener viva la llama que arde con fuerza entre ellos. El medio ha contado con las declaraciones de una fuente cercana a los recién casados que asegura que “lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen. De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”.

Del mismo modo, otra persona del círculo más íntimo de la pareja también ha confirmado que esta decisión se repetirá a lo largo del tiempo, ya que “entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal, pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje”.

Sin embargo, esta separación física no ha hecho que Jennifer López y Ben Affleck se distancien, dado que la pareja mantiene diariamente el contacto a través de WhatsApps y videollamadas y se encuentran convencidos de que esta nueva situación servirá para fortalecer los lazos que los unen: “Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, “Facetime” o grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A ‘JLo’ le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”.

Esta decisión muestra el esfuerzo que ambos están poniendo en que esta vez sea la definitiva y que el amor triunfe en la pareja, manteniendo la llama que existe entre ellos. Asimismo, mediante esta separación acordada, tanto Jennifer López como Ben Affleck pueden seguir adelante con sus compromisos profesionales, al mismo tiempo que se echan de menos aún con más fuerza.