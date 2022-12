Juan y Medio y Eva Ruiz, la pareja que no es pareja

Juan y Medio y Eva Ruiz llevan 13 años compartiendo plató en el programa La tarde aquí y ahora de Canal Sur. Ambos tienen una complicidad que traspasa la pantalla televisiva. Muchas voces han apuntado la existencia de una relación más allá de las cámaras. En una entrevista que han concedido a la revista Semana han dejado la puerta abierta y no han desmentido los rumores. “Yo no me voy a escandalizar por eso. Si tú te dedicas a lo público tienes que respetar a la opinión pública”, ha contestado el presentador. Para Eva Ruiz “solo él y yo sabemos lo que pasó o pasará entre nosotros. Nunca hemos confirmado los rumores”.

Eva Ruiz y Juan y Medio nos conceden su entrevista más personal #noticias https://t.co/EWpV7CIzph — Revista SEMANA (@semana_revista) December 21, 2022

El presentador almeriense no es muy dado a dar entrevistas para hablar de su vida personal. Juan y Medio, que acaba de cumplir 60 años, ha realizado un recorrido por su trayectoria televisiva. “Cuando oigo a la gente que viene a mi programa, me doy cuenta de lo cretino y de lo pequeño que soy”, ha reseñado. Juan no ha escondido su deseo de ser padre. “No lo descarto”, ha confesado. El presentador mantiene una relación muy estrecha con sus hermanos. “Ha pasado la vida y seguimos siendo los mismos seis tontos que éramos”, ha dicho.

Por su parte, Eva Ruiz, será la encargada de presentar las Campanas en Canal Sur. Lo hará junto a los Compadres, los actores Alfonso Sánchez y Alberto López. Darán las Campanadas desde Estepa, en la provincia de Sevilla. “Estaré con los Compadres, dos enormes actores con los que he descubierto que tengo un feeling brutal. Va a haber mucho peligro, pero también mucha diversión, cine, humor y glamour”, ha destacado.

De momento, Juan y Medio y Eva Ruiz ni confirman ni desmienten su posible relación sentimental. Una pareja televisiva que despeja balones fuera y cuya complicidad resalta a la vista.