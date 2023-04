Lolita al cargo de su nieto con Elena Furiase en el hospital

Elena Furiase y Lolita han pasado unos días en el hospital por el ingreso de la pequeña Nala, de tan solo nueve meses. A través de sus redes sociales hemos comprobado que Elena y Lolita no se han despegado del bebé en este pequeño susto que ha acabado con final feliz para la familia. Eso no quita que la madre y la abuela de Nala hayan pasado unos momentos de angustia por el ingreso hospitalario de la pequeña.

“La puerta de la terraza estaba entreabierta y la brisa nos traía las ovaciones de la hinchada del Real Madrid que justo jugaban en casa esa misma tarde. En la cama, mi niña había conseguido conciliar el sueño y, pegadita a mí, respiraba profundo y tranquila. Hacía más de seis horas que no tenía fiebre y eso era un triunfo, al menos para nosotras. Su cuerpo la estaba dando tregua y descanso, y mi niña lo aprovechaba (…). Después de cinco días seguimos igual de juntas, igual de abrazadas, pero en casa”, ha explicado la actriz de El Internado en sus redes sociales.

Por su parte, Lolita, que al igual que la madre no se ha separado ni un instante de la pequeña Nala, contaba lo siguiente a través de su perfil de Instagram. “Gracias a Dios ya está en casa, perdonar si no he cogido llamadas ni WhatsApp, había algo mucho más importante mi nieta Nala, mi hija y mi nieto que ha estado conmigo el fin de semana mientras sus padres se turnaban entre el trabajo y la clínica, quiero darle las gracias a Dios infinitamente por haberla curado, a mis tres ángeles del cielo y a los médicos y enfermeras del Hospital San Rafael. Mi niña ya está en casa, la doble angustia por mis niñas ya ha pasado, la mejor siesta de mi vida con las dos, gracias de corazón y desde aquí mando un beso enorme y todo mi ánimo y fe a esas abuelas, madres, padres y abuelos y familias que están aún con algún peque en clínicas”, ha escrito.

Hasta en los malos momentos, la cantante ha tenido tiempo para sacar un poco de humor con la fotografía que ha compartido en sus redes sociales. “Por cierto la media cabeza que se ve al final es la de mi hija @elenafuriase no estaba muy favorecida en la foto según ella, a mí me da igual, la salud de mi nieta está por encima de belleza alguna, pedazo de siesta si señores gracias al cielo y fotógrafa de lujo que se quedo mirándonos y haciéndonos fotos sin despertarnos hora y media @mariolaorellana gracias”, ha posteado la jurado de Tu cara me suena.