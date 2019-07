Mahi, la concursante revelación de 'Supervivientes'

Si por algo ha sorprendido la edición de Supervivientes que acaba de terminar ha sido por sus finalistas. Cuatro de los participantes menos conocidos se convirtieron en los candidatos a llevarse el premio con el que finalmente se hizo Omar Montes. Los otros tres finalistas fueron Albert, Fabio y Mahi.

Con el camino despejado gracias al abandono de Isabel Pantoja y a las expulsiones de otros participantes con más fama como Chelo García Cortés o Carlos Lozano, los cuatro lograron una de las hazañas más deseadas de todos los que acuden al concurso, llegar a la final aunque no resulten vencedores. Pero entre Omar, Fabio, Albert y Mahi hay alguien que se hizo con otro de los premios más deseados de cada edición, ser el ganador moral o el concursante revelación. En esta ocasión ha sido Mahi la que se ha llevado este nombramiento.

El fichaje de la andaluza por Supervivientes sorprendió. Mahi era conocida por haber participado en la primera edición de Maestros de la Costura. Durante su paso por el talent de costura que Raquel Sánchez Silva presentó en La 1 el año pasado, Mahi llamó la atención por algo que no fueron sus diseños. La joven de Granada, que se quedó a las puertas de la final del programa de modistas, destacó por su atuendo. Las pelucas, las plataformas y la ropa de colores llamativos son su seña de identidad. Algo que en la isla ha tenido que dejar de lado. Esto ha sido lo mejor que le ha ocurrido a Mahi. Al principio le daba pánico deshacerse de sus complementos imposibles. Pero ha comprobado que mientras mantenga su carácter, lo demás no tiene importancia. Y es que si la andaluza ha llegado a la final de Supervivientes ha sido por su forma de ser.

Siempre se ha mostrado alegre, sonriendo, bailando, cantando, gastando bromas y animando a sus compañeros. Además ha aprendido a sobrevivir. Tuvo que estar varias semanas con la única compañía de Chelo García Cortés. Una gran oportunidad para demostrar que no necesitaba a nadie para mantenerse en la isla. Aunque al principio pasó desapercibida y fue expulsada, en la última fase del programa la audiencia la repescó y logró colarse en la final.

Para conseguirlo ha sido fundamental su naturalidad, algo que los espectadores han destacado en cada gala. Una naturalidad con la que ha hablado de su familia, que regenta una gasolinera en la que ella ha trabajado. Con la que ha contado anécdotas de su novio Rafa, que se ha convertido en el descubrimiento del plató. Con la que ha dado ejemplo de ser una joven que lucha por su sueño de ser diseñadora, algo por lo que ha tenido que viajar fuera de España para trabajar. Por todo esto Mahi se ha convertido en una de las vencedoras de Supervivientes aunque no se haya llevado el premio económico. Jorge Javier Vázquez lo tiene claro, le encantaría que la granadina no desaparezca de la televisión. Su gracia y naturalidad le han abierto camino en un medio para el que no todos sirven.