El sueño maternal de María Aguilar, la Pamela Anderson malagueña

María Aguilar y David Vaquero son de las pocas parejas nacidas en La isla de las tentaciones que continúa adelante con su historia de amor. El reality de Telecinco, que se ha convertido en una trituradora de relaciones sentimentales, no ha podido con el amor que ambos se procesan. En la última edición del programa se han afanado en demostrar que su relación está consolidada y que ninguna tentación iba a poder con ella. A punto estuvo Zaira de acabar con todo, pero finalmente triunfó el amor.

La influencer malagueña se ha instalado en Madrid con David Vaquero, con el que empieza a planificar su futuro. Sus seguidores no paran de preguntar por una hipotética maternidad, hasta el punto de que tanta insistencia ha terminado por asaltar los sueños de María.

“Me tenéis tanto metido en la cabeza lo del bebé que el otro día soñé que me quedaba embarazada. Me salen bebés por todos los sitios y comienzo a sentir ansiedad por este tema”, ha comentado la exconcursante de La isla de las tentaciones. La conocida como Pamela Anderson mañlagueña ha confesado que a día de hoy la maternidad no se encuentra entre sus prioridades. “No quiero niños todavía, me queda mucho. No quiero un bebé”, ha aclarado.

María considera que aún es muy joven para afrontar ese desafío. “Me gustaría, pero todavía no”, ha manifestado sobre sus intenciones de tener un hijo con David.

Actualmente, la joven malagueña está centrada en su faceta de influencer y descarta por completo participar en una nueva edición de La isla de las tentaciones. “Como no me lleven para limpiar la piscina”, ha bromeado en sus redes sociales.