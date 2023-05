Marta Díaz, la 'influencer' que se dio a conocer en el canal de YouTube de su hermano

Es una de la influencers más seguidas de nuestro país. La trayectoria de Marta Díaz en las redes sociales se ha forjado poco a poco y ha contado con el inestimable apoyo de un familiar directo. Sus inicios se remontan al canal de YouTube de su hermano, David Díaz. Conocido en el universo youtuber como AlphaSniper97, fue el primero que creyó en el potencial de su hermana que comenzó su andadura en las redes con el rostro tapado, ya que por aquel entonces era menor de edad.

La evolución de aquella joven ha sido meteórica. En el año 2018 abrió su propio canal de YouTube, y desde aquel momento no ha parado de sumar seguidores a la causa. “Hubo un momento en que mi hermano me dijo: ya estás dentro, prepárate”, dijo en una entrevista para el podcast Nude Project. En la actualidad cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, 5 millones en TikTok y algo más de 2 en YouTube. La cifra asciende a más de 10 millones de seguidores entre todas las platafomas sociales.

Con el paso de los años Marta Díaz se ha hecho un hueco en el mundo influencer. Lo ha conseguido con un perfil neutro y ajeno a las polémicas. Sus contenidos sociales están basados en la moda, maquillaje, lifestyle, cosmética, deportes y viajes. La joven, de 22 años, no ha tenido ningún tipo de tapujo para hablar de cosas tan comunes como el acné. “Ahora en serio… Me parece tan surrealista tener que hacer este vídeo que no me lo puedo tomar en serio. Por favor, esto va para las personas que sí sufren acné. Yo lo he sufrido y a día de hoy lo sigo sufriendo. Hay días, bueno, semanas, que tengo la cara súper bien y estoy igual de feliz que cuando la tengo así (se señala) porque no pasa nada”, explicó en una de sus publicaciones.

“Yo he hablado mil veces de este tema por mi canal de YouTube enseñando vídeos y fotos de cómo se me ponía la cara. De hecho, se me sigue poniendo así a día de hoy en ciertos momentos del mes porque es lo más natural del mundo. No pretendo hacer este vídeo para justificarme con nada porque no hace falta. Simplemente, me gustaría apoyar a esas personas que lo están pasando mal con el acné”, declaró sobre el asunto.

Marta Díaz nació en octubre del año 2000 en Sevilla. Pronto su mudó con su familia a la capital de España. Antes de salir con el futbolista Sergio Reguilón, mantuvo una relación con el famoso streamer TheGrefg, íntimo amigo de su hermano. Desde hace cuatro años mantiene una relación sentimental con el futbolista del Atlético de Madrid, Sergio Reguilón. Debido a la profesión de su pareja ha tenido que residir en varios lugares: Sevilla, Londres y Madrid. Cuando su novio fichó por el Tottenham Hotspur se trasladó a Londres. “Ahora cada detalle me parece importante porque sé lo que es estar lejos”, le dijo a Laura Escanes en el podcast Entre el cielo y las nubes. Aunque aún no está confirmado su nombre ha sonado con fuerza como una de las próximas concursantes de El Desafío, por donde han pasado conocidas influencers como la propia Laura Escanes o María Pombo.