Mery Perelló 'Xisca' llora tras la lesión de Rafa Nadal en Australia

El tenista español Rafa Nadal cayó eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia tras la lesión que ha sufrido en la parte superior de la pierna izquierda que afecta a la cadera del balear. Cuando el tenista reacciona al dolor sufrido tras el estiramiento para poder alcanzar una bola, se agacha y se toca dolorido la zona afectada. En ese mismo momento, su mujer, Mery Perelló que estaba viéndolo en la grada rompe es incapaz de contener las lágrimas.

Mery Perelló, mujer de @RafaelNadal, no pudo evitar las lágrimas al ver sufrir al balear tras su lesión 😥#AusOpen pic.twitter.com/tQgEtTugZn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

A pesar del dolor Nadal decidió seguir con el partido pero cedió el servicio al estadounidense Mackenzie McDonald. Esta lesión le ha arrebatado el torneo al balear que perdió por 6-4, 6-4 y 7-5 tras dos horas y media de juego. Es la primera vez que la familia formada por Nadal y Perelló viaja junto a su hijo de tres meses para acompañar al tenista a un torneo y la ilusión se ha visto truncada por la lesión sufrida en este partido del torneo. También han viajado con ellos la madre del tenista, Ana María Parera y su hermana Maribel.

Un duro golpe para él y todo su entorno. Nadal luego quiso compartir con los medios que estaba "destruido mentalmente". "A veces uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por eso muchas veces y no es fácil", subrayó.

Sin duda, el tenista vive unos duros momentos en el terreno profesional y lleva los últimos siete u ocho meses enfrascado en recuperarse de las diferentes situaciones adversas que ha sufrido. A pesar de estar en un momento crucial de su carrera el mallorquín pretende recuperarse y seguir jugando al tenis porque esos son sus objetivos ha afirmado que no va a renunciar a nada.