Modelos con ciática: "Todo es fruto de la casualidad"

Ser una sensación en Twitter en poco más de 20 días no es cuestión baladí, sobre todo si detrás del perfil hay una persona anónima que, fruto de casualidad, abre una cuenta con la única intención de sacar una sonrisa. La varita de ese caprichoso azar digital ha tocado de lleno a Modelos Con Ciática, una cuenta que, mediante fotografías y enunciados divertidos, breves y con un humor blanco, parodia imágenes de modelos en posturas poco naturales y muy incómodas. Desde su debut a principios de julio, el goteo de seguidores ha sido una constante, superando los 50.000 usuarios (al cierre de esta número), un fenómeno fulminante e inesperado que “abruma”, en palabras de su creadora, Laura C.

Yoli, eres muy mala influencia. pic.twitter.com/o6MJhOZifD — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 26, 2020

“Esta historia empezó después de que me dieran un golpe en el coche el 2 de julio”, relata esta onubense, que desea mantener su identidad en el anonimato. “La persona, que me hizo bastante estropicio en el vehículo, no dejó ni siquiera una notita y, como soy muy poco apegada a las cosas materiales, cuando llegué a casa me puse a mirar en Twitter para ver si me echaba unas risas”, explica la andaluza. Fue entonces cuando vio una publicación de la Señorita Puri, en la que aparecía una modelo del grupo Inditex “un poco descuajaringada con un mensaje que me hizo muchísima gracia”.

En serio, no salgo más. pic.twitter.com/q2fQPFNpwT — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 19, 2020

A partir de ahí, Laura buscó otras imágenes de modelos y, para su sorpresa, se topó con una generalización de poses de lo más inverosímiles en la mayoría de catálogos de moda. “En ese momento decidí abrir una cuenta y subí una foto de una chica a la que parecía que le pesaba un poco la vida y le puse el texto: ‘Hoy me he levantao fatal’, y fue una locura”, confiesa. La avalancha de retuits y ‘me gusta’ fue inmediata y, tal y como le vaticinó la Señorita Puri por privado, “había descubierto el mirlo blanco”.

Espiando a mi ex de forma discreta. pic.twitter.com/OqOO9tAMPn — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 17, 2020

En cuestión de 24 horas eran más de cuatro mil los fans enganchados a las divertidas estampas y otros miles más de ‘me gusta’ y respuestas dándole la réplica con cientos de posiciones imposibles. Una respuesta inusitada que le obligó a hacer un máster de redes en tiempo récord y, en broma, no descarta hacer en el futuro otro “sobre posturing en la moda”. “Si ha generado esa atención, yo ya no puedo hacer mutis por el foro, sería muy egoísta por mi parte”, comenta sobre su implicación con la nueva criatura digital. “Es increíble la enorme promoción que genera una cuenta y todo fruto de una casualidad muy bonita, sobre todo porque el feed back que estoy recibiendo es precioso”, reconoce Laura, cuya premisa es hacer un “humor súper respetuoso, blanco y sin ofender a nadie”.

Hoy me duermo en cualquier sitio y eso que el día de hoy ha sido un sueño. Gracias y buenas noches. 💙 pic.twitter.com/UvN7nci7PK — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 14, 2020

Un estilo que se impone en redes, pese al enorme ruido que destila en tiempos tan convulsos. Otro ejemplo destacable es el Diario de un confinamiento del malagueño Miguel Ángel Martín, una serie de clips en ropa de estar por casa y taza en mano sobre la cuarentena, que pasó de un mero entretenimiento para familiares y amigos a acumular miles de visionados en Tu No Mandas, cuenta que roza los 72.000 seguidores. Una carambola del destino que le ha llevado directo a la serie Deudas, protagonizada por la veterana Carmen Maura.

Hoy me duermo en cualquier sitio y eso que el día de hoy ha sido un sueño. Gracias y buenas noches. 💙 pic.twitter.com/UvN7nci7PK — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 14, 2020

¿Le espera algo similar a Laura? Por ahora, Laura se toma todo esto con mucha calma y a la espera acontecimientos. “Es una opinión muy personal, pero lo que leo en redes sociales de políticos y periodistas son mensajes en contra de la marea, estamos todo el día echándonos en cara lo malo”, reflexiona la autora de Modelos con ciática, que considera más productivo la búsqueda de soluciones y echar mano de ese sentido del humor que caracteriza a los españoles.

Buenos días, tengo comida familiar. Voy a rastras. pic.twitter.com/2rprMiaRAK — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 25, 2020

Una blazer siempre es un acierto. pic.twitter.com/yMEIvATMIl — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 26, 2020

Lo he conseguido, ¿no? Es así, ¿verdad?Yo creo que sí. pic.twitter.com/6sQ9PvXtL0 — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 25, 2020

Le gustaría que esta popularidad sirviera para preservar la cultura, “nuestro mayor legado”, apunta. “Me encantaría poder utilizar los stories para promocionar pequeñas editoriales, producciones de teatro, películas, pintura… y que la base de todo sea el humor”, confía la novel influencer.