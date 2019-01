Ducruet y Chevallier, boda real a la vista

A los Grimaldi de Mónaco les espera un año intenso de emociones. Este verano se casará Luis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía, con su prometida, Marie Chevallier. Ambos están inmersos en los preparativos del gran acontecimiento del año en el Principado. La ceremonia se oficiará en la catedral de San Nicolás de Mónaco, que volverá a lucir sus mejores galas. Se da la circunstancia que desde 1956, cuando se produjo la boda del príncipe Raniero y la princesa Grace Kelly, la catedral de Mónaco no acoge ningún enlace de la familia real monegasca.Los preparativos no se han hecho esperar, pese a no disponer de una fecha fijada a día de hoy. La propia novia ha compartido a través de una red social unas imágenes en las que se aprecia cómo revisa un álbum de fotos. Un hecho normal que deja de serlo cuando va acompañado del texto "trabajando en la boda". En las fotos se aprecia el anillo de compromiso, un fabuloso solitario con un brillante. Chevallier trabaja como coordinadora de eventos en el lujoso hotel de cinco estrellas Hermitage (Montecarlo). "Cuando organizar eventos es tu trabajo y lo adoras", ha escrito reciente la prometida de Luis Ducruet, dando rienda suelta a un estado de felicidad permanente que culminará este verano cuando se den el ‘sí quiero’. Tanto Ducruet como Chevallier, han pregonado por las redes sociales el amor que se profesan. La pedida de mano tuvo lugar en febrero del pasado año en Hoy An (Vietnam), donde tiene ascendencia Chevallier. El anuncio del compromiso llegó a ser comunicado con una enorme satisfacción por parte de Estefanía de Mónaco. "La princesa Estefanía se complace en compartir la noticia del compromiso de su hijo Luis Ducruet con la señorita Marie Chevallier".El lugar para la celebración de la fiesta posterior a la ceremonia continúa siendo una incógnita. La pareja pasó las navidades en el Chateau de Nolet, cerca de Toulouse, al que ahora muchos apuntan como posible escenario. Este castillo, del siglo XIX, es muy conocido por su salón para eventos matrimoniales. Las instalaciones de 12 hectáreas cuentan con un lago, pistas de tenis, piscinas e incluso una residencia para los invitados. La adaptación de Marie Chevallier a la familia real monegasca ha sido plena. Lleva varios años siendo una más entre los Grimaldi, tanto en actos oficiales como en eventos del círculo familiar. La pareja se conoció mientras ambos cursaban sus estudios en la escuela de negocios Skema. Continuaron con su formación en Carolina del Norte (Estados Unidos) en la Western Carolina University. Ella se especializó en marketing y él, en el ámbito deportivo.